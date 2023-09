Guide des restos 2023 | Les adresses recommandées par Catherine Mathieu, sommelière à Pépite

Cette sommelière hors pair est passée du restaurant étoilé à la cave à manger. Pépite, son adresse namuroise, se découvre désormais comme un concept à géométrie variable qui casse les codes gastronomiques.

L’Horizon

«Cette adresse m’a sciée, je ne m’attendais pas à un tel voyage. C’est d’autant plus fort que cette odyssée gastronomique, on ne la devine pas lorsque l’on découvre le décor de maison résidentielle plutôt classique, même si celui-ci est sobre et rehaussé de touches contemporaines. On s’attend à quelque chose de bon mais pas à une telle expérience. Alessandro Ciriello, un jeune talent humble qui n’a pas 30 ans, secoue les convives par le biais de menus ponctués de nombreux emprunts aux cuisines et techniques du monde. Un détail qui m’a émue: il vient lui-même apporter ses assiettes en salle. Son plat signature, le tourteau de Roscoff, caviar d’Aquitaine, oursin est à tomber.»

50, rue du Moulin, 1325 Chaumont-Gistoux – restaurantlhorizon.be

Magneùs d’Pèlotes

«Jehan Delbruyère est un hors-venu de la restauration. Son adresse, qui consiste en une grande table d’hôtes pour une dizaine de personnes, n’est ouverte aux réservations qu’à certains moments, comme le week-end, car il exerce une autre profession. Grâce à son passé de blogueur et sa passion pour la nourriture, l’intéressé a glané une connaissance unique du terroir wallon – il travaille avec les meilleurs producteurs du sud du pays. Avec beaucoup de liberté, il sublime le travail de ces derniers à la faveur d’un menu unique gagné à la durabilité, au local et à la convivialité. Ce qui ne gâche rien, c’est que cet autodidacte est un fou de bières et de terroirs vinicoles.»

6, rue des Ecoles, 4520 Bas-Oha – magneusdpelotes.com

Magma

Magma © SDP

«Pour moi, Elisa Canovo et Tom Foguenne ont tout compris. Ces deux-là, qui n’ont même pas 30 ans, écrivent un nouveau chapitre de la gastronomie dans le décor d’une maison un peu biscornue scandée de poutres en bois. Ce duo, plutôt sans a priori, sans doute parce qu’il est autodidacte lui aussi, a eu l’intelligence de retravailler le menu unique, qui peut parfois être frustrant, sous la forme d’assiettes à partager super inventives. J’ai encore en mémoire quelques plats comme la poitrine de porc laquée servie avec des fèves et une intense sauce XO à base de shiitakés, voire cette délicieuse pizzette rehaussée de fenouil, de stracciatella, d’olives et de rondelles de citron tranchées à la mandoline.»

43, rue Porte aux Oies, 4020 Liège – magma-liege.be

Le Chameleux

«Chameleux, c’est un hameau, juste une rue avec ce petit café-restaurant au milieu. C’est une adresse idéale pour le dimanche midi mais, attention, peu de chance de trouver une place sans réserver. Idéalement, il faut manger en terrasse, quand le temps est au beau fixe, ou dans la première salle à l’atmosphère très ardennaise. Je conseille vivement la truite meunière qui est servie avec une salade coupée au couteau et assaisonnée d’une bonne vinaigrette. En accompagnement, les pommes de terre de Florenville au lard croustillant sont redoutables. Le bon plan consiste à écraser les patates à la fourchette dans la vinaigrette et les déguster avec un morceau de lard et de truite. Divin.»

5, Chameleux, 6820 Florenville. lechameleux.be

