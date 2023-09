Guide des restos 2023 | Les adresses recommandées par Maxime Collard, chef de la Table de Maxime

Depuis 2018, son restaurant gastronomique La Table de Maxime affiche deux étoiles. Un sacre logique pour la cuisine française tout en maîtrise de ce chef passé par Geert Van Hecke (De Karmeliet).

Le Cor de Chasse

«Une adresse qui offre le couvert et le gîte n’est pas à dédaigner, surtout quand on a quelque chose à fêter. Avec son épouse, Mario Elias a investi une ferme-château impressionnante qui évolue au fil du temps, chaque année une nouveauté s’ajoute. Pour moi qui ai une approche assez classique de la gastronomie, c’est une expérience dépaysante dans la mesure où Mario propose un univers gourmand audacieux. A ce goût des associations tranchantes répond une carte de vins nature et en biodynamie atypiques par rapport à mes références. J’apprécie aussi que ce soit une affaire familiale, comme le prouve le service en salle assuré par le fils. «



16, rue des Combattants 6940 Wéris – lecordechasse.be

Table et Comptoir

«Il s’agit ici de notre restaurant du mercredi midi, celui que nous faisons en compagnie de la plus grande de nos filles. François Bernard cuisine en toute transparence devant les yeux, souvent ébahis, des convives. Il pratique une cuisine bistronomique exigeante, elle confine souvent à la gastronomie, qui ne transige pas sur la qualité des produits. La carte est assez courte: 4 entrées, 4 plats et 4 desserts. Le savoir-faire du chef s’impose tout particulièrement à travers un lunch affichant un rapport qualité-prix remarquable. Sa tartelette de légumes de saison, avec noix, pickles, coulis carotte-cumin et mozzarella locale, m’a séduit.»



78, avenue de Bouillon 6800 Libramont-Chevigny – tableetcomptoir.be

Les terrasses de l’Our

«Je fais ici un peu d’autopromotion puisqu’il s’agit de mon second restaurant. Je le fais parce que je me rends moi-même très souvent dans cette adresse, particulièrement le samedi midi quand nous sommes fermés. La terrasse qui domine l’Our offre une vue imprenable, c’est vraiment l’une des plus belles de la région. Bien sûr, c’est moi qui élabore la carte mais elle est parfaitement exécutée par Ludovic Piret. Je sais également que cet endroit plaît beaucoup aux familles – les enfants s’y sentent bien – et que les viandes de chez Jaspart, boucher à Paliseul, parfaitement cuites au four Josper, font mouche. La truite, le croustillant de pied de porc et le gibier en saison valent aussi la peine.»



1, rue de Lesse 6852 Our – les-terrasses-de-lour

CCnomie

«C’est une adresse dans laquelle nous nous rendons, ma compagne et moi, le lundi midi après une semaine de travail. Elle a l’avantage d’être proche de chez nous mais surtout nous apprécions le fait qu’il s’agisse d’une cuisine gourmande, une bistronomie léchée, s’appuyant sur de bons produits locaux. David Coisman, le chef, met beaucoup d’énergie dans son endroit, il se renouvelle régulièrement. Le plat qui m’a marqué chez lui est incontestablement son ris de veau. Non seulement la cuisson est parfaite, il est braisé, mais en plus il est super juteux avec son accompagnement d’asperges et de morilles. A sa carte, on trouve le Domaine La Falize, un vin belge que nous apprécions.»



38, rue Haute 5500 Dinant – ccnomie.be

