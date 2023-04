Le restaurant de la semaine: Socio-Pâtes, une carte qui va droit au but

A l’heure où de nombreuses adresses transalpines misent sur un certain maniérisme, Socio-Pâtes joue la carte d’une nourriture allant droit au but. Pas question de se perdre en fioritures et en ronds de jambe inutiles pour cette adresse qui s’ouvre sur un long comptoir frigorifique. Celui-ci abrite les multiples variétés de pâtes fraîches réalisées sur place – et vendues au poids – par une enseigne revendiquant l’appellation de «laboratoire» culinaire.

A l’arrière, la salle de restauration proprement dite a des contours de loft industriel joliment aménagé, entre murs de briques peints en blanc et poutrelles de soutien laquées de noir. Les antipasti donnent la tonalité du lieu, résolument brute. Proposées à petits prix (9 et 10 euros), les planches de fromages et de charcuteries ne s’encombrent pas de garnitures: le produit et rien que le produit, on chercherait en vain un légume mariné au vinaigre ou une feuille de salade.

© MICHEL VERLINDEN/SDP

Coupés avec soin et finement sélectionnés, les salaisons et les délices à pâte dure (parmesan, pecorino, fontina, provolone…) enchantent. On pense en particulier à la porchetta délicatement aromatique. On note que les propositions font le choix de la tradition gastronomique plutôt que des sensibilités actuelles, ce qui est courageux. Ainsi du lapin travaillé à la faveur d’excellentes croquettes ou selon la manière «cacciatore», comprendre façon «chasseur», soit intensément mijoté et associé à des raviolis frais. Il reste que c’est un plat de penne que l’on choisit. Il ne déçoit pas, lui qui panache de manière très gourmande huile d’olive, ail et cime di rape, sorte de brocoli dont l’amertume fait des merveilles.

La composition fonctionne presque aussi bien qu’avec l’accord consacré depuis les Pouilles, à savoir les orecchiette. Socio-Pâtes, dont il faut louer le nom bien trouvé, enchante aussi par son service juste et aimable. La seule déception vient du vin, un pinot noir sorti tout droit du frigo et venu d’une grosse maison, Astoria. Le jus est formaté à souhait avec son nez de framboise. La qualité des mets aurait sans hésiter mérité un flacon d’auteur.