Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Bjorn Boonen, chef de Spek & Boonen

Cet enfant du Limbourg est arrivé à Bruxelles il y a plus de vingt ans. Formé au métier de chef, il est devenu par amour du produit le boucher «plein air» de référence dans la capitale, avec son Spek & Boonen. Il nous confie ses adresses food favorites dans la capitale.

Uma

«Il ne faut pas se laisser abuser par la carte des vins et le décor un peu chic de cet endroit. On peut trouver cela intimidant mais, en réalité, derrière les apparences se cache une cuisine de grande qualité. On la doit à une jeune femme bruxelloise pratiquant une gastronomie à la fois légère et très savoureuse. Je dois avouer que je commande rarement de la viande au restaurant, ce qui tombe bien car Aurélie Kluyskens prépare le poisson à merveille. Je pense notamment à son approche du ceviche qui n’est pas banale. Elle travaille l’hamachi de manière très subtile car elle parvient à suggérer la saveur de la marinade sans en avoir les inconvénients, soit une cuisson trop longue qui dénature la chair du poisson.»

Une approche durable et un vrai savoir-faire

8, rue de la Reinette 1000 Bruxelles uma-restaurant.com

Ivresse

«Je ne vais pas souvent au restaurant car je suis très difficile, c’est souvent meilleur à la maison. Chez Ivresse, j’ai été agréablement surpris par le niveau des plats envoyés par le biais du menu unique. De plus, ce qui me plaît beaucoup en tant que boucher, c’est que je sais qu’ils travaillent des carcasses entières d’animaux, locaux qui plus est. Cette approche est durable et responsable mais bien sûr elle nécessite une logistique particulière et surtout un vrai savoir-faire. Ce que j’apprécie également, c’est le nombre impressionnant de références de vins qu’ils ont en cave. Ils ont d’ailleurs récemment ouvert un bar à vins permettant de déguster ces merveilles en grignotant quelque chose.»

Ivresse © sdp

6, rue du Postillon 1180 Bruxelles ivresse-restaurant.be

Bij/Chez Jansens & Jansens

«Bruxelles ne compte plus beaucoup d’adresses populaires. Je fréquente cet endroit depuis très longtemps et c’est pour moi une vraie respiration. Les années passent et rien ne change. L’esprit est celui d’un de ces «bruin cafés», du nom de ces endroits conviviaux où l’on refaisait autrefois le monde en fumant des cigarettes. On peut toujours y déguster un mezze pas cher avec de la feta, du tzatziki, des olives et un bon tarama. Le public y est assez hétéroclite, ce qui est conforme à l’image que je me fais de la capitale. La bière est de qualité et les saucisses sèches, qui viennent de chez moi, aussi.»

90, boulevard du Midi 1000 Bruxelles Facebook Bij/Chez Jansens & Jansens

Nnadoz

«Cette adresse se trouve dans une rue assez particulière où se déroule un commerce de voitures d’occasion. Il s’agit plutôt d’un snack, essentiellement fréquenté par un public africain. Etant donné que ma femme est yoruba, nous nous rendons de temps à autre, par exemple quand nous n’avons pas envie de cuisiner, dans cette enseigne typique qui met les plats du Nigeria à l’honneur. L’ambiance est assez chouette et la nourriture vraiment différente de ce qu’on mange habituellement. J’y commande du gari, cette semoule de manioc fermentée, que j’accompagne avec des épinards et une sauce d’égousi, du nom de ces graines de cucurbitacées que l’on appelle aussi «pistaches africaines». Il y a également beaucoup de préparations de poisson, une spécialité nigériane. »

49, rue Heyvaert 1070 Bruxelles Tél: 0484 40 67 76

