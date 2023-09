Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par I-Wen Liu, cheffe de Liu Lin

Avec sa sœur Hsuan Lin, elle pilote les cuisines de leur restaurant végan bruxellois Liu Lin, où leurs racines taïwanaises infusent la carte. L’an dernier, elle a ouvert Bodhi, une nouvelle adresse végétale à Louvain.

Noordoever

«Noordoever est un restaurant self-service décontracté dans le quartier du Vaartkom à Louvain. Chaque jour, on y dresse un buffet tout frais à volonté. L’addition se fait au poids. Depuis peu, l’offre est complètement végétale. Nous venons souvent ici avec toute la famille, ainsi chacun y trouve son compte. Nos enfants foncent systématiquement sur la lasagne pendant que je me régale de la salade de pommes de terre assaisonnée de nori et de wakamé. Le buffet froid de salades est lui aussi épatant: je trouve ici chaque fois de l’inspiration pour de nouvelles associations de goûts. Et le grand avantage, c’est qu’en semaine on peut y manger très rapidement: une petite demi-heure et on est reparti.»

17A, Vaartkom 3000 Louvain noordoever.be

Camionette

«Camionette prouve que repas agréable et nourriture végétale vont parfaitement de pair. Sur la terrasse, on est au cœur du cadre animé du hub créatif PAKT, à Anvers, tandis qu’à l’intérieur, on trouve une ambiance sombre, presque romantique. La cuisine donne sur un grand feu ouvert. Les champignons maitake grillés qui sont préparés là restent gravés dans ma mémoire, avec une sauce verte relevée simple mais géniale. Si la sélection de vins est totalement nature, les boissons non alcoolisées proposées en accord sont elles aussi à recommander. Je conseille de se laisser guider par le chef et d’opter pour le menu dégustation. Le seul bémol de cette adresse, c’est qu’avec la proximité du feu ouvert, on sent un peu la fumée après le repas. Mais je suis prête à ce petit sacrifice (rires). »

Lil Bao © sdp

1, Regine Beerplein 2018 Anvers camion-ette.be

Amaranth

«Voici le meilleur endroit pour manger végétal et gastronomique à la fois. Pieter-Jan Lint est un cuisinier passionné qui, en plus de gérer son restaurant, donne de nombreuses formations afin d’initier le plus de chefs possible à la cuisine végétale. Il connaît toutes les techniques pour proposer un repas végan palpitant: s’attabler chez lui, c’est une fête. J’ai découvert sa cuisine alors qu’il faisait des menus à emporter pendant la crise sanitaire: pour un tel raffinement, j’étais prête à faire une heure de route. Mais si vous voulez manger chez Amaranth, il faut être rapide: chaque fois que s’ouvre une nouvelle période de réservations, les places sont prises d’assaut. Je parie sur une étoile l’année prochaine.»

51, Ringvaartstraat 9820 Merelbeke amaranth-plantbased.com

Lil Bao

«Je dois l’avouer: là, je ne suis pas impartiale. Lil Bao est le restaurant de ma petite sœur Hsuan. C’est pour nous le QG idéal pour manger avec nos enfants. L’ambiance est décontractée et on est très vite servi. Au centre de la carte: les baos, ces petits pains cuits à la vapeur et fourrés de délicieuses préparations végétales. Mon préféré, c’est le Deep Sea Baby, un bao au simili poisson, nori, sauce au wasabi et cornichons. Et je recouvre ça d’un supplément de feta végane… Le paradis! A côté de ça, on peut commander toute une série de plats tels qu’une salade d’algues, des loempias ou une version végane des calamars frits. Au deuxième étage se niche une chouette terrasse pour les jours de beau temps.»

71, rue des Alexiens 1000 Bruxelles lilbao.be

Lire aussi: Restaurants | Les adresses préférées des chef·fe·s et foodies belges