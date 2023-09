Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Lola Piette, blogueuse food

«I eat food, I sleep food, I read food…» Dénué de visées commerciales, son compte Instagram Squisitoo résume parfaitement son rapport compulsif à la nourriture. Lola Piette nous confie ses adresses favorites en Flandre et en Wallonie

«Indrani Lodge est une ancienne ferme située dans un paysage bucolique. Le bâtiment a été rénové dans le sens de la durabilité, avec entre autres un système de récupération des eaux et un potager qui influence directement la cuisine du chef. Côté menu, j’apprécie le fait qu’il soit très orienté végétal, ce qui n’est pas toujours évident en Wallonie. Sebath Capela a la bonne idée de proposer un menu surprise à l’aveugle pour qui veut jouer le jeu – les intitulés sont écrits sur un morceau de papier que l’on retourne après dégustation. C’est génial car cela fait vraiment travailler le palais. Critère ultime à mes yeux: la carte des vins est audacieuse et comprend des références nature.»

1, place Charles Morimont 1471 Genappe indranilodge.com

Basile

«Alors qu’il est passé par des maisons étoilées, Basile De Wulf a les pieds fermement ancrés dans son terroir. Il n’a pas la tentation d’une gastronomie ostentatoire et statutaire, c’est tout à son honneur. On sent un chef soucieux de mettre son terroir en évidence. Il pratique une cuisine gourmande, très précise sur les sauces. La carte des vins n’est pas très rock’n’roll, c’est logique car le milieu rural se montre réticent aux vins nature, mais elle permet à l’amateur de prendre du plaisir avec des domaines comme Hauvette, Puzelat ou Pignier. Le cadre de ferme – le chef s’est installé à côté de La Petite Campagne – sied bien à son projet en plantant une atmosphère «de la fourche à la fourchette» bienvenue.»

52, rue du Moulin 5081 La Bruyère basile-cuisinegourmande.be

Veranda

«Vous n’y êtes jamais allé? Réservez dès aujourd’hui! Cette adresse qui s’est ouverte en 2010 est mon coup de cœur depuis des années. Déjà, j’adore l’implantation. Davy Schellemans a choisi d’être le seul restaurant dans un quartier excentré du côté des abattoirs d’Anvers. Le décor très brut est en phase avec cette situation mais cela n’empêche pas le lieu de faire valoir une super terrasse. La cuisine du chef est à la fois très sobre, lisible, terriblement efficace et toujours surprenante. C’est peut-être une des seules adresses en Belgique où je prends l’accord mets-vins. Le sommelier Stijn Pans fait vraiment des merveilles. Ce restaurant est une expérience totale placée sous le signe de la découverte.»

34, Lange Lobroekstraat 2060 Anvers restaurantveranda.be

Rizoom

«Attention, chef à très forte personnalité. Une de mes craintes, c’est de m’ennuyer au restaurant. Pas de risque avec Yves Kerckhoffs. Sa cuisine est super audacieuse. Je pense que cela est dû à un côté autodidacte qui fait qu’il ne s’interdit rien a priori. Au lieu d’ânonner les intitulés platement, le personnel en salle explique les plats comme s’il avait pris part à leur préparation, on sent une terrible dynamique de groupe. Je garde le souvenir d’un kaléidoscope de saveurs: échine de porc Duke of Berkshire affinée au koji et terminée à la braise, voire cet inoubliable flétan maturé sept jours, tout juste nacré, associé à une tapenade de maitaké et eryngii grillés arrosée d’un jus de poulet. La carte des vins compte de nombreuses références hors France, ce qui est propice à la découverte.»

62, Nieuwewandeling 9000 Gand rizoomgent.be

