Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Viki Geunes, chef de Zilte

Il est l’un des trois chefs triplement étoilés que compte la Belgique. Dans son Zilte, au cœur du musée MAS à Anvers, l’homme sert une cuisine des plus raffinées. Ses journées off sont souvent dédiées à la dégustation de grands classiques belges à la côte. Viki Geunes nous confie ses bonnes adresses food en Flande.

Henry’s Bar

«J’aime beaucoup l’ambiance détendue des bars d’hôtels. Je me réjouis donc d’avoir à travers Henry’s Bar un hotspot cosmopolite à Anvers, au sein de l’hôtel 5-étoiles Botanic Sanctuary. L’atmosphère y est exceptionnelle: chaque chambre est aménagée différemment et il y a un grand feu ouvert. On peut venir là pour un verre de vin ou un cocktail accompagné d’un en-cas raffiné. Même si je ne bois pas souvent de cocktails, je me laisse ici toujours tenter par un dry martini. Cette adresse est pour moi l’endroit par excellence où discuter autour d’un bon verre.»

11, Sint-Jorispoort 2000 Anvers botanicantwerp.be

Dim Dining

«Ce restaurant situé sur le très agréable Vrijdagmarkt anversois figure depuis des années parmi mes favoris. L’accueil place la barre haut, le chef a progressé d’année en année et a d’ailleurs reçu une première étoile amplement méritée. Chez Dim, c’est lui qui décide de ce qui arrive sur la table: le menu dégustation se compose de plats raffinés d’inspiration asiatique. La pureté des ingrédients s’exprime dans chaque assiette, on y goûte le meilleur riz et les poissons les plus frais. Pour les boissons, j’aime me laisser guider par Jonas Kellens, un expert en saké qui nous propose des flacons étonnants.»

7, Vrijdagmarkt 2000 Anvers dimdining.be

Si Versailles

«Nous habitons à Anvers, à côté du restaurant, et sortir de la ville nous permet de nous détendre. Quand nous sommes à la mer du Nord, nous aimons aller à Si Versailles. Ce n’est pas du tout une adresse trendy, on y mange les plats de poissons classiques: croquettes de crevettes, tomates-crevettes et sole meunière. Le contraste avec notre cuisine, où nous essayons sans cesse d’innover, est grand et c’est justement ce qui fait le charme de l’endroit. Ils travaillent avec de superbes produits, préparés avec attention. Les moules ici ont presque l’air polies tant elles ont été bien nettoyées. L’établissement se situe sur la digue mais ce n’est pas du tout un attrape-touristes: on y trouve une clientèle fidèle qui revient pour ses classiques bien exécutés et la gentillesse de la patronne Trui.»

Si Versailles © STEFANIE GEERTS

795, Zeedijk-Zoute 8300 Knokke-Heist siversailles.be

Il Trionfo

«Ce restaurant italien de Knokke est tenu par une famille limbourgeoise originaire de la Botte. Aujourd’hui, il a été repris par le fils mais le père aide toujours en salle et la mère en cuisine. L’ambiance est vraiment sympathique, on pourrait se croire en Italie sur notre littoral. On savoure ici une version raffinée de la cuisine traditionnelle transalpine. Je choisis toujours le menu, avec comme plat favori la «pasta della mamma». Des pâtes fraîches servies chaque fois avec une sauce différente: simple et délicieux. Au Trionfo, on s’enorgueillit du fait que tous les ingrédients proviennent directement d’Italie, du vin à la charcuterie en passant par l’huile d’olive.»

203, Paul Parmentierlaan 8300 Knokke-Heist iltrionfo.be

Lire aussi: « La gastronomie belge n’est pas en crise » : rencontre avec deux chefs belges triplement étoilés

Lire aussi: Restaurants | Les adresses préférées des chef·fe·s et foodies belges