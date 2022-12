Obsession raclette: six adresses pour plonger dans le fromage fondu à Bruxelles, cet hiver

Plus le froid gagne du terrain, plus l’obsession de la raclette se fait prégnante. Alors, tant qu’à plonger dans le fromage fondu, autant le faire dans le meilleur, en y associant les meilleurs vins, bières et/ou ambiance. Voici cinq endroits aux quatre coins de la capitale dont vous ne reviendrez sans doute pas complètement.

Chez Jacques le Fromager

C’est l’un des meilleurs fromagers de la capitale, alors quand il vous invite à déguster une raclette hebdomadaire, on y court, ça va de soi. Jacques le fromager, « présent sur les marchés bruxellois depuis 15 ans » et spécialiste des fromages fermiers, a eu la riche idée d’ouvrir les portes de sa boutique tous les mercredis durant la saison, pour permettre aux amoureux de la raclette, de venir profiter de l’ambiance fromage fondu au cœur de sa fromagerie.





Tous les mercredis soir donc, fromage, pommes de terre grenaille et salade sont à déguster à volonté. La planche de charcuterie est à 7,50 euros. Dans les verres, la sélection de l’hôte lui-même, à savoir la production de petits vignerons des Côtes du Rhône et de Ombrie.

À coup sûr en sortant de là, vous rêverez de fromages et de paysages champêtres.

Jacques le fromager, rue des Alliés 323 à 1190 Forest. Tous les mercredis jusqu’à la fin de la saison, sur réservation (info@jacqueslefromager.be). 27,50 euros par personne, fromage à volonté, pomme grenailles et salade à volonté.

Planche de charcuterie en sus.

KAAS

Pour cette saison, la fameuse brasserie bruxelloise BBP se transforme en KAAS, pour venir assouvir votre envie de fromage fondu le long du canal. Au programme, meule de fromage et assiettes de charcuteries sélectionnées par l’équipe du traiteur Eating Point, et dégustation assis sur des tonneaux. Ne reste plus qu’à trouver l’accord du fromage avec les 24 bières maison.

KAAS, 188 rue Antoine Dansaert à 1000 Bruxelles. kaasdansaert.be



30 euros par adulte et 20 euros pour les enfants de moins de 12 ans Réservation du jeudi au samedi de 19h à 21h et le samedi entre 12h et 14h. (Possibilité de commander un fromage pasteurisé pour la table)

Moeder Saint Gilles

C’est l’un des meilleurs bar à bières de la capitale, pionnier du genre et véritable mine d’or pour amateurs ou curieux de la chose brassicole.



Mais le dimanche soir, le Moeder se mue en repère pour amoureux du fromage fondu. Ici, le fromage est issu de la sélection de La Fruitière, et on s’en régale à volonté, ainsi que les pommes de terre et autres cornichons. Le plus ici tient dans l’expertise de l’équipe qui saura trouver les meilleurs accords fromage – bière, vu l’excellence de l’endroit dans le domaine. La promesse d’un dimanche soir chaud et super gourmand.



Moeder Lambic Original, rue de Savoie à 1060 Saint-Gilles. Tous les dimanches soir, deux services (19h-21h ou 21h-23h).

Réservation sur place ou par mail à info@moederlambic.com

Au Jardin du Grand Hospice, alias Secret Garden

Rebaptisé Secret Garden à l’occasion des Plaisirs d’Hiver, le Jardin situé en plein centre ville, derrière un épais mur d’enceinte, accueille durant toute la saison, les amateurs de raclette, tous les jours de la semaine. Ici, le fromage est fourni par le fameux Saint Octave.

La raclette ici se mange sur le pouce, sous forme de sandwich (baguette de Renard Bakery) ou de barquette (avec des pommes de terres grenailles assaisonnés) et bien sûr avec les extra (charcuterie, cornichons, petits oignons) si vous en avez envie.

La pause chaleur-saveur idéale pour reprendre son souffle ou se remettre de sa flânerie dans le centre-ville.



Jardin, 7 rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles. www.grand-hospice.brussels/jardin/

Du dimanche au mercredi de midi à minuit

Et de jeudi à dimanche de midi à 1h

Ce concept est aussi disponible au Bois de La Cambre, au Jardin Cambre, qui fait lui partie du Wonder Woods pendant les Plaisirs d’Hiver.

Jardin Cambre, 1 chemin du Croquet, au bois de la Cambre, du mercredi au dimanche de midi à 22h.

Nabu

Direction Woluwe Saint Lambert, où le bar à vins/cave à manger Nabu a choisi lui aussi choisi de clôturer le week-end avec une Raclette Party. À l’instar du Moeder Lambic, le fromage est ici aussi livré par La Fruitière, l’ambiance très conviviale, « comptoir de copains » oblige, mais ici, les accords du fromage se feront avec de vins nature.



