Plus le froid gagne du terrain, plus l’obsession de la raclette se fait prégnante. Alors, tant qu’à plonger dans le fromage fondu, autant le faire dans le meilleur, en y associant les meilleurs vins, bières et/ou ambiance. Voici nos adresses préférées de la capitale qui répondront à votre besoin de comfort food fromagère.

Le Moeder Lambic à Saint Gilles

C’est l’un des meilleurs bar à bières de la capitale, pionnier du genre et véritable mine d’or pour amateurs ou curieux de la chose brassicole. Mais le dimanche soir, le Moeder se mue en repère pour amoureux du fromage fondu. Ici, il est issu de la sélection de La Fruitière, et on s’en régale à volonté, accompagné de pommes de terre et salaisons, cornichon et salade. Le plus ici tient dans l’expertise de l’équipe qui saura trouver les meilleurs accords fromage – bière, vu l’excellence de l’endroit dans le domaine. La promesse d’un dimanche soir chaud et super gourmand. Et bonne nouvelle, si vous venez en bande ou en famille, il est possible en réservant, de venir y faire une raclette party tous les autres jours de la semaine.



Moeder Lambic Original, 68 rue de Savoie à 1060 Saint-Gilles. Tous les dimanches soir, à partir de 18h. 25 euros par personne. Réservation sur place ou par mail à info@moederlambic.com Possibilité pour les groupes à partir de 10 personnes d’organiser une raclette tous les autres jours de la semaine sur réservation

Chez Jacques le Fromager à Forest

C’est l’un des meilleurs fromagers de la capitale, alors quand il vous invite à déguster une raclette hebdomadaire, on y court, ça va de soi. Jacques le fromager, « présent sur les marchés bruxellois depuis plus de 15 ans » et spécialiste des fromages fermiers, a eu la riche idée d’ouvrir les portes de sa boutique tous les mercredis durant la saison, pour permettre aux amoureux de la raclette, de venir profiter de l’ambiance fromage fondu au cœur de sa fromagerie.





Tous les mercredis soir donc, vous pourrez déguster une raclette composée de 5 fromages différents, accompagnés de pommes de terre grenaille et salade à déguster à volonté. La planche de charcuterie est à 7,50 euros. Dans les verres, la sélection de l’hôte lui-même, à savoir la production de petits vignerons des Côtes du Rhône et de Ombrie. À coup sûr en sortant de là, vous rêverez de fromages et de paysages champêtres.

Jacques le fromager, rue des Alliés 323 à 1190 Forest.

Tous les mercredis jusqu’à la fin de la saison, sur réservation (info@jacqueslefromager.be). 29 euros par personne, fromage à volonté, pomme grenailles et salade à volonté.

Planche de charcuterie en option.

La Chaloupe d’Or dans le coeur historique

Pour la première fois, cette brasserie belge à la situation idéale se lance dans le fromage fondu. Cet hiver, il sera en effet possible d’y déguster fondue et raclette à l’étage, avec, faute de sommets enneigés, une vue imprenable sur la Grand Place tout de même. Et la promesse d’une avalanche de saveurs, puisque le concept a été développé en partenariat avec la fromagerie Soeurs, dont la renommée n’est plus à faire auprès des gourmets bruxellois.

Outre les traditionnelles versions suisses de ces mets réconfortants à souhait, surprise, on retrouve aussi une « raclette belge » (et bio) à la carte, avec du Valèt, un fromage des Hautes-Fagnes.

La Chaloupe d’Or, 24 Grand Place à 1000 Bruxelles. Ouvert tous les jours de 11h à 23h30. Réservations via lachaloupedor.brussels Raclette belge bio à 39 euros, raclette suisse du Valais à 45 euros, et fondue suisse à 38 euros. Comptez 20 euros pour les enfants de moins de 12 ans, et 39 euros pour la formule brunch Soeurs x Chaloupe.

KAAS à Bruxelles Centre

Forte du succès de l’hiver passé, le brewpub de la brasserie BBP se transforme à nouveau en bar à raclette éphémère, baptisé KAAS, et vous invite à y venir assouvir votre envie (besoin) de fromage fondu le long du canal, et quelques encablures seulmeent de la Grand Place animée de son esprit de Noël.

Au menu: meule de fromage et assiettes de charcuteries sélectionnées par l’équipe du traiteur Eating Point, pommes de terre, piclkles, salades et évidemment, dégustation de bières maison, assis sur des tonneaux. Ne reste plus qu’à trouver l’accord du fromage avec les dizaines de productions de la prolifique brasserie Brussels Beer Project.

KAAS, 188 rue Antoine Dansaert à 1000 Bruxelles. Du jeudi au samedi, à partir de 19h30. Les réservations sont vivement recommandées sur www.kaasdansaert.be Menu à volonté est à 32,50 € par adulte et 25 € pour les enfants (de – 12 ans).

Possibilité de privatiser entièrement ou une partie de la brasserie pour les entreprises

Au plateau du Berger, à Ixelles

Cette fromagerie d’Ixelles ouvre ses portes tous les jeudis soir aux amateurs de raclette qui veulent vivre une soirée joyeuse et forcément gourmande, et prendre part aux soirées « Je peux pas, j’ai Raclette ». Ici, aux portes du week-end on se met à table pour déguster la raclette, certes, mais pas seulement. Il vous sera possible de savourer également la fondue maison, le Mont d’Or au four, le tout accompagné de pommes de terre et salade bio. Les fromages artisanaux au lait cru ont été séléctionnés parmi les meilleures fromageries de France et de Suisse. Quant à la charcuterie, elle est le fruit d’un producteur-artisan retenu par le Plateau du Berger pour son savoir-faire.



Le Plateau du Berger, 589 chaussée de Waterloo, à Ixelles. www.plateauduberger.be Soirée « Je peux pas, j’ai Raclette »: raclette, fondue, et Mont d’Or (pour deux personnes), respectivement 25 euros, 25 euros et 40 euros pour 2 personnes. De septembre à avril.

Réservation par téléphone recommandée au 02 345 34 30. Pas envie de sortir ? Qu’à cela ne tienne. La fromagerie a mis en place un service de livraison à domicile À commander sur Raclette.shop.be et livré à la maison, ou à venir chercher en boutique, à Saint Josse, Ixelles ou Lasne.

Au Petit Suisse

Bienvenue en Suisse ! Ici aussi la raclette est à volonté, mais c’est un pan de la gastronomie suisse qui est à l’honneur. Croûtes au fromage ou aux champignons, viande de Grisons, röstis et fondues aux fromages, mais aussi les vins du cru. Une véritable plongée dans chez nos (presque) voisins hélvétiques

Au Petit Suisse, 4 rue du Postillon, 1180 Uccle. aupetitsuisse.be Raclette à volonté 28.50 € par personne, fondues aux fromages 43,50 euros.

Les Fondus de la raclette, à Bruxelles Centre

Ici, c’est raclette midi et soir si on veut. En plein centre-ville de la capitale, à deux pas du Manneken Pis et de la fondation Jacques Brel, c’est la fête du fromage de Savoie toute l’année ou presque.

Ambiance chalet montagnard pour des tablées, l’amateur de fromage fondu est à la fête, grâce à la raclette à volonté, qu’elle soit au Morbier ou à la truffe, mais pas seulement. Aussi disponibles au menu, les fondues au fromage mais aussi bourguignonne, la tartiflette, la soupe à l’oignon gratinée, l’œuf cocotte au fromage et lardons. Ambiance des hauteurs au rendez-vous.

Les Fondus de la raclette, Place de la Vieille Halle aux Blés 28, à 1000 Bruxelles. Du mardi au samedi, de midi à 14h30 et de 18h30 à 22h30. Et le dimanche de midi à 15h.

lesfondusdelaraclette.be/restaurant

Envie de varier les plaisirs en restant sous le signe du fromage fondu…

La Fruitière, à Bruxelles Centre

C’est l’une des meilleures fromageries de la capitale, qui en outre fournit quelques bonnes tables locales. Mais ce que l’on sait peut-être moins c’est qu’à la Fruitière, il est également possible de succomber à sa passion pour le fromage fondu, et ce toute l’année. En effet, tous les jours aux heures d’ouverture de la boutique, vous pouvez déguster une fondue de fromage, composée moitié de Vacherin fribourgeois AOP, moitié d’Emmental AOP.

La Fruitière, 99/103 rue du Marché au Charbon, Bruxelles. lafruitiere.brussels À déguster sur place, aux heures d’ouverture, c’est à dire de 11h à 18 h du mardi au samedi. Fondue aux fromages: 22 euros par personnes à partir de 2 personnes

Jacqs Toastery, à Ixelles

Vous êtes gaga de fromage fondu, à tel point que vous pourriez en manger à tous les repas ? Direction Jacqs, l’adresse spécialisée dans le grilled cheese, spécialité de la culture populaire gastronomique américaine.

Le fameux grilled cheese se décline ici à toutes les sauces, ou plutôt au goût de chacun, du double fromage au pastrami ou à la pancetta, à la version végétarienne, ou même végan.

Jacqs, 24 rue Defacqz à 1050 Ixelles. www.jacqstoastery.com