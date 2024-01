Où manger à Mons? 9 adresses coup de cœur dans la cité du Doudou

Du petit brunch aux assiettes libanaises en passant par un ramen typiquement japonais, les foodspots montois habitent les rues de la cité du Doudou et n’attendent qu’à être découverts. La preuve pas neuf.

1. Ginger & Rosemary

Envie de bruncher ? C’est chez Ginger & Rosemary que ça se passe. Lindsay et sa maman vous préparent tout elles-mêmes et surtout, avec des produits de saison. À l’origine du projet, un besoin: lorsque Lindsay voulait bruncher, elle devait jongler entre les établissements de Mons pour être comblée. Alors, elle s’est dit que si elle avait envie de quelque chose qui n’existait pas, il suffisait de le créer. C’est ainsi qu’elle a lancé son commerce il y a quelques mois, avec sa mère qui, elle, gère la cuisine.

L’accent est mis sur le fait maison et de saison, une priorité qui permet aux deux femmes de revisiter des recettes telles que la chakchouka. Ce plat est à base de tomates et de poivrons mais ce n’est pas de saison donc pas de triche! À la carte, on retrouve donc une chakchouka verte faite de poireaux et de brocolis.

©Ginger&Rosemary

Pour les amateurs de brunch plus classique, il y a également les incontournables comme les English Muffin, les œufs brouillés avec du bacon, du pain perdu et surtout le célèbre toast au saumon et à l’avocat. Mais l’offre ne s’arrête pas là, le duo mère-fille propose des confitures faites maison que l’on peut acheter dans des pots étiquetés Ginger et Rosemary.

©Ginger&Rosemary

C’est donc bel et bien une affaire de famille! Si vous mettez aussi un point d’honneur sur le fait maison lorsque vous brunchez, vous êtes au bon endroit.

Rue du Hautbois 17, 7000 Mons

2. Baalbeeck

Ici, c’est la maison! Mais pas n’importe laquelle: celle de Mustafa et sa famille. D’origine libanaise, la famille a grandi dans l’horeca belge. En 2019, elle décide de se lancer et de faire découvrir sa cuisine, celle avec laquelle elle a grandi, celle qui rappelle des souvenirs. Les mezzés sont la particularité de la cuisine, une mosaïque de choix vous attend à la carte. Entre houmous, taboulé, caviar d’aubergines et surtout grillades, vos papilles ont le choix. Pas de plat sans vin, c’est évident pour Mustafa! Il propose d’accompagner votre découverte culinaire avec un vin typiquement libanais. L’immersion est totale, même le cadre joue le jeu.

Si vous levez les yeux entre deux bouchées, vous pourrez découvrir des décorations libanaises orner les murs en pierre de parement. Un clin d’œil aux pierres utilisées pour la construction des maisons au Liban.

Qui dit famille dit maison, vous l’aurez donc compris, les plats servis à table sont faits maison mais surtout, comme à la maison.

Rue de la Clef 16, 7000 Mons

3. Chez toi

Chez toi, on est amis pour la vie et Arthur et Pierre, ça ne date pas d’hier. Depuis leur adolescence, l’idée d’ouvrir un commerce leur fait de l’œil et quelques années plus tard, ils se lancent et créent Chez Toi. Le concept initial était de faire une Dark Kitchen (cuisine « de l’ombre », dont les plats ne sont destinés qu’à la livraison) mais pour combattre les stéréotypes, les deux amis ont modifié la formule. Comment? En créant une ambiance comme si on était chez soi, dans un salon rempli de souvenirs ramenés de vacances. Chez toi est spécialisé dans la livraison et le « à emporter », et tout a été pensé pour, des recettes jusqu’au packaging.

Sa particularité culinaire, on la trouve au-dessus du comptoir: quatre cartes de cuisine d’aspirations différentes. Pour l’instant, les deux jeunes n’ont sorti que la carte mexicaine et celle de la street food coréenne, les deux autres sont encore une énigme. Nachos, tacos, korean fried chicken ou encore bibimbap de bœuf, Arthur et Pierre vous font voyager sans bouger de Chez toi.

©Cheztoi

Tout est fait maison avec des produits frais et des ustensiles de qualité, voire même… originaires du pays. Par exemple, les tortillas sont faites à la main avec une presse à tortilla tout droit venue du Mexique. Alors, vous commandez quoi ?

Rue d’Havré 48, 7000 Mons

4. Bravo

En reprenant le Bravo, Mike et Jessica ont décidé d’élargir le concept de la cuisine italienne. Ancienne Osteria proposant des pizzas et des pâtes, le Bravo a eu droit à la touche personnelle du couple. Les chefs derrière les fourneaux sont Antonio et Youssef, l’un d’origine italienne est le pizzaiolo redoutable de l’établissement. Quant à l’autre, il s’occupe des lunchs et des menus découvertes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous l’aurez compris, le Bravo vous concocte, chaque mois, des surprises avec un nouveau menu à découvrir en plus des plats principaux. Tiramisu revisité, agneau confit, pâtes à la crème de courgette ou encore pizza à la confiture de tomate, il y en a pour tous les goûts. Travailler avec des produits de qualité fait l’unanimité chez les deux chefs. Cerise sur le Tiramisu, tous les produits viennent d’un traiteur italien et le café tout droit des Pouilles. Ancienne cordonnerie, le bâtiment entretient le charme du restaurant et l’ambiance cosy règne car le Bravo, c’est comme chez la nona!

Rue des Soeurs Noires 19, 7000 Mons

5. El Camerluche

Si vous cherchez de la camaraderie, des produits locaux et les valeurs belges, vous les trouverez à El Camerluche. Cet établissement typiquement montois, on le doit à Loic. Pourquoi aller chercher du fromage en France ou de la charcuterie en Italie quand on a tout ça en Belgique. La taverne propose une vitrine aux produits locaux. Au menu, c’est évidemment la cuisine wallonne qui est mise à l’honneur. En plus des quatre classiques à la carte, les plats varient chaque semaine. Loic ne passe pas beaucoup commande chez les fournisseurs, il fait avec ce qu’on lui donne et laisse parler son imagination avec les produits de saison.

©ElCamerluche

On retrouve la célèbre carbonade de veau et le fameux steak, frites, salade mais la volonté de travailler des vieux produits oubliés tels que le pis de vache fait parti de l’ADN d’El Camerluche. L’établissement propose de nombreuses dégustations de bières artisanales de la région accompagnées d’un panel de fromage, de charcuterie et de pain issus de productions locales.

©Elcamerluche

El camerluche est en perpétuelle quête de nouveaux produits locaux et ça ne s’arrête pas à la cuisine. Le lieu met en avant le folklore wallon, plus particulièrement, le montois. Vous avez l’occasion de découvrir différentes expositions d’artistes locaux à l’arrière du restaurant. On est borègne ou on ne l’est nié !

Rue des Fripiers 16, 7000 Mons

6. Papou ®

Papou, c’est d’abord de l’amour mais un amour grec moderne. L’équipe de Papou a voulu créer une personnalité différente de celle que l’on peut avoir de la cuisine grecque dans un restaurant qui tire son nom d’un village et qui passe du sirtaki en boucle. Pour mettre en avant l’ambiance moderniste du pays, Papou se distingue grâce à sa cuisine ouverte aux clients, par l’imprimé de l’œil bleu appelé Maki en grec sur les dessous de table et par une playlist variée.

©Loris Durante

Pour amener les goûts de là-bas à Mons, Papou fait venir ses produits directement de Grèce par camion à l’exception des frites et des boissons. On retrouve au menu des pittas de gyros, différents plateaux avec plusieurs viandes au choix et pour les plus gourmands, des mezzés comme le tzatziki et le tarama sont proposés pour accompagner votre plat. La street food grec par excellence dans les rues de Mons.

©Loris Durante

Grand’Rue 70, 7000 Mons

7. Bagel City

Lorsque Amad et Mona ouvrent Bagel City en 2022, ils ont bien l’intention de moderniser le bagel. D’abord installés à la Rue de Nimy, ils déménagent au piétonnier pour un nouveau départ avec encore plus d’idées. L’idée du Bagel City est d’offrir une expérience new yorkaise, vous pouvez déguster votre bagel sur un canapé dans un décor rappelant un salon new yorkais. Mais le concept va au-delà de ça, chacun des bagels rappelle l’identité d’une ville à travers un classique culinaire. Ainsi, le London met l’accent sur le célèbre œuf bacon anglais, quant au Milano, il mélange tomates séchées, roquettes et parmesan ou encore mozzarella.

©Bagel City

En plus de leur carte fixe, le jeune couple prépare de nouvelles recettes de bagel pour chaque festivité. Le prochain sur la liste : celui de la Saint-Valentin. Le principal ingrédient mis en avant dans le sandwich est le carpaccio et pour concocter la meilleure recette, direction Venise. Mona et Amad se sont rendus dans le célèbre restaurant Harry’s Bar qui a créé le carpaccio de bœuf afin de récolter les meilleurs conseils pour une bonne préparation. Il ne vous reste plus qu’à aller découvrir les différents citytrips au Bagel City.

©Bagel City

Rue de la Chaussée 19, 7000 Mons

8. Tomo Ramen

Lors de son voyage au Japon, Jiani s’est rendu compte que la cuisine japonaise proposée à Mons était beaucoup trop revisitée. Alors, il s’est lancé le défi de ramener les goûts du pays du soleil levant dans la cité du Doudou. Pour ce faire, il a testé des recettes pendant six mois afin d’élaborer les meilleures et d’ouvrir son commerce. C’est ainsi que Jiani ouvre Tomo à seulement 19 ans.

©Lesamoureuxdelafrite

La spécialité? Des ramens déclinés en trois sortes: classique, miso et shio. En sides, des gyozas ou des raviolis. Dès que vous passez le seuil de la porte, l’endroit vous fait voyager et vous emmène dans un quartier japonais. Alors si un voyage improvisé vous tente, Tomo (ami en japonais) sera votre guide gustatif.

©Lesamoureuxdelafrite

Rue d’Enghien 11, 7000 Mons

9. Wave Burger

Le concept clé chez Wave Burger ? C’est le smash burger venu tout droit de Californie. On prend une boulette de viande et on l’écrase sur une planche mais chez Wave Burger on ne fait pas que ça. Impossible de ne pas se laisser tenter par les tenders maisons et les frites patates douces. Ils ont également pensé aux végétariens pour permettre à tout le monde de profiter de l’expérience de smash burger. Le pain et la viande sont déposés chaque matin par une fournisseur pour garantir la qualité.

©Geoffrey Bertocco

La bonne ambiance californienne digne des plages et des palmiers est au rendez-vous chez Wave Burger et ce n’est pas étonnant car elle est née d’une relation de quatre amis passionnés par la Californie qui se sont lancés dans la création de l’établissement.

©Geoffrey Bertocco

Pour les amoureux de fromage et de burger, on vous conseille le Charly’s Blue Cheese Burger, un smash garni d’une viande de boeuf, d’une sauce barbecue, d’oignons caramélisés, de bacon et surtout du fromage bleu !

Rue de Nimy 60, 7000 Mons

Lire aussi: Nos adresses coups de coeur à Mons, pour un shopping mode et déco