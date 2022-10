Trois adresses mono-produit

Loin de s’essouffler, la tendance aux adresses mono-produit n’en finit pas de se réinventer et de mettre des mets inédits à la carte. De Liège à Bruxelles, cap sur trois nouvelles enseignes alléchantes.

1—Chinois ou chez toi?

Comme son nom le laisse supposer, Wantany est un bar dédié entièrement aux raviolis chinois, alias wantans pour les initiés. Frits, vapeur ou nageant dans un bol de soupe, ils se déclinent de délicieuses manières et osent même la farce banane et notes de chocolat en dessert.

30, rue des Bouchers, à 1000 Bruxelles, wantany.be

2—Oui ou naan

2 © UNSPLASH

Après le succès de son fast-good locaphile et qualitatif pensé comme une ode au smash burger, l’équipe de Beeef remet le couvert et change de continent. Cette fois, cap sur l’Inde avec Super Naan, sa nouvelle enseigne qui fait le pari de garnir ces pains moelleux d’ingrédients surprenants – et la fusion opère.

58, rue Saint-Gilles, à 4000 Liège.

3—Tour de tasse-tasse

3 © MIHAI TRUSCA

Avec sa déco affirmée et sa carte riche en caféine, Constantin ne déparerait pas dans les quartiers branchés de Berlin ou de Brooklyn. C’est toutefois en plein cœur historique de Liège que son créateur, Mihai Trusca, a décidé d’installer son café qui rend ses lettres de noblesse aux breuvages à emporter, entre sirops faits maison et vaste choix de préparations.