La pomme de terre en chemise, plat phare d’une génération en mal de repères

Après des croissants alambiqués jusqu’à en devenir méconnaissables et des plats aux ingrédients imprononçables, la reine actuelle de la planète graille n’est autre que l’humble pomme de terre en chemise. Et c’est tout sauf un hasard.

Ces dernières années, TikTok a été le vivier de tendances food toutes plus farfelues les unes que les autres. Les pancakes miniatures savourés comme des céréales dans un bol de lait! Les smashed gyozas! Les croissants fourrés! L’eau aromatisée! Souvent moins appétissantes que photogéniques, ces tocades culinaires ont aujourd’hui été remplacées par un plat qui n’a d’extravagant que sa simplicité: la pomme de terre en chemise. Laquelle accumule les millions de vues et les exclamations réjouies de celles et ceux qui s’essaient à sa dégustation face caméra.

« Cosy », « délicieux », « incroyable », « la définition même d’un plat réconfortant »… Sur TikTok, où chaque réaction est exaltée à l’extrême, la pomme de terre en chemise suscite un enthousiasme communicatif. À l’origine de la plupart des vidéos qui circulent actuellement sur la plateforme, des Américains stupéfaits de réaliser que leurs lointains cousins britanniques, qui connaissent ce mets sous le nom de « jacket potato », ne se contentent pas de savourer leurs pommes de terre au four en accompagnement d’un plat, mais en font plutôt un repas à part entière.

En toute simplicité

C’est qu’au royaume de Sa Majesté, l’humble pomme de terre en chemise est élevée au rang d’art, et garnie tantôt de thon et de fromage frais, tantôt de chili con carne et de fromage râpé, voire même, d’une boîte d’haricots sauce tomate, les jours de disette ou bien de nostalgie pour ce plat au goût d’enfance pour les britanniques. Et si celui-ci séduit aujourd’hui toute une génération de néophytes, ce n’est pas un hasard.

Pour la Gen Z, biberonnée aux émissions culinaires et nourrie dès son plus jeune âge aux visuels ultra léchés diffusés sur les réseaux sociaux, la jacket potato est tellement à contre-courant de l’ultra-perfectionnisme ambiant qu’elle en devient originale de simplicité. Pas de liste d’ingrédients à rallonge, pas même de véritables compétences nécessaires, elle se prépare en deux temps trois mouvements, et réconforte à chaque bouchée.

Patatras?

Autre avantage: alors que les vingtenaires s’inscrivent dans un chamboulement sociétal qui voit les jeunes générations vivre moins bien que leurs (grands-)parents, la pomme de terre en chemise n’est pas seulement un câlin comestible, elle est aussi un plat à l’épreuve de l’incertitude financière. Et la délicieuse nouvelle, c’est qu’elle se prête parfaitement à l’obsession actuelle pour la cuisson au airfryer. Signe des temps: Jamie Oliver, chantre de la cuisine saine et gourmande, vient de partager sa recette de pomme de terre en chemise healthy aux beans, tandis que les compilations de toppings se multiplient. Avec, époque oblige, une certaine tendance à l’emballement: entre pomme de terre « soupe à l’oignon » ou bien « façon cheesesteak », les déclinaisons audacieuses se multiplient.

Jusqu’à menacer la savoureuse simplicité de ce plat gourmand et bon marché? Tout dépend à qui on demande, et en ce qui concerne la journaliste culinaire Alison Roman, il s’agit simplement d’une manière de se simplifier la vie. En effet, « bien qu’elles soient parfaites pour un dîner en solitaire, les pommes de terre au four sont aussi idéales lorsque vous recevez du monde. Non seulement elles sont garanties de plaire et ne demandent pratiquement aucun travail de votre part, mais en plus, elles sont aussi l’occasion idéale de monter un bar à garnitures vraiment cool. Même s’il m’est difficile de faire mieux que la simple combinaison « beaucoup de beurre, de sel et trop d’échalotes », j’adore me mettre sur mon trente-et-un pour recevoir des invités et sortir les herbes fraîches, la crème aigre et les œufs de poisson ». En voilà une idée qu’elle est bonne…

