3 tendances food appelées à disparaître en 2024 (et c’est tant mieux)

Il en va de la gastronomie comme de la mode ou de la déco: les tendances food se suivent et se chassent l’une l’autre. Parfois, le temps de quelques saisons, parfois, pour de bon.

Et en 2024, il semblerait que certaines modes culinaires soient définitivement reléguées au passé, à force d’avoir été vues à tous les menus, ou bien tout simplement de ne pas avoir les ingrédients dans l’air du temps. À boire et à manger: voici les trois tendances food appelées à disparaître en cette nouvelle année.

Les jus déchus

En raison du manque de boissons sans alcool goûteuses sur le marché, de nombreux restaurants se sont mis à mixer leurs propres jus. Mais comme l’offre en zéro pourcent ne cesse de croître, ces préparations maison – qui constituaient souvent un repas à part entière – se voient désormais remplacées par de séduisantes boissons légères.

Lire aussi: Pourquoi les spiritueux sans alcool sont (au moins) aussi chers que leurs versions alcoolisées

Le croissant redescend

Les croissants excentriques ont eu leur heure de gloire en 2023. On les a préparés dans une gamme étourdissante de saveurs et de formes : du carré au format XL (plus grand qu’une tête humaine) en passant par le smashed croissant cher à TikTok. Cette année, on le laisse briller à nouveau par sa simplicité beurrée.

Le #show froid

Plus il y a de couleurs, de textures et de hauteur, mieux les aliments se portent sur TikTok. Les préparations tape-à-l’œil engendrent de longues files d’attente dans les restaurants devenus célèbres pour leurs photos et reels, à l’image du Hans & Gretel à Londres, qui propose une crème glacée renversée, saupoudrée de bonbons et finie avec un sirop de sucre bleu. Pour des raisons de santé publique, on espère voir ces créations de mauvais goût disparaître rapidement.

Encore faim?

– Les tendances food qui feront swinguer vos assiettes en 2024

– 4 ingrédients que vous risquez de croiser souvent dans votre assiette

– 3 recettes aux saveurs d’ailleurs faites d’ingrédients locaux