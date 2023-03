Whoogy’s, foodie bruxellois et star des réseaux: « Voir les gens refaire mes recettes chez eux, c’est tellement incroyable »

Whoogy’s est fou de bouffe et adulé par les réseaux. Il vient de publier aux éditions du Chêne son Manuel du cuisinier amateur. Entre vidéos atteignant plusieurs millions de vues et pincée de piment d’Espelette, il répond à notre interview sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

Comment je trouve les idées pour mes recettes. J’ai plusieurs réponses. D’abord, les livres de cuisine, dont je suis fan. Je dois d’ailleurs acheter une troisième bibliothèque pour ranger les nouveaux. Ensuite, les restaurants. C’est ma passion numéro 1, pour manger, boire et découvrir des préparations. Et pour finir, les vidéos, que ce soient des docus sur les plates-formes ou des recettes sur Internet.

Le sport que vous pratiquez en pensée?

Je trouve le basket-ball fascinant. Il faudrait que ce ne soit pas qu’en pensée car à force de manger sept fois par jour, il va falloir éliminer.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu?

La côte ouest des Etats-Unis, notre premier gros voyage avec Margaux, ma compagne. Il a défini notre modèle de vacances et de vie: manger, boire et partir à l’aventure.

La personne qui vous influence le plus?

Un chef que j’adore suivre: l’Américain Jeremy Fox. Il a écrit un bouquin magistral, Légumes. C’est un peu mon livre de chevet.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Une escalope de poulet avec des champignons à la crème et une pointe de moutarde. C’est le plat signature de mes parents. On avait le droit à des variantes avec salsifis ou haricots verts.

‘Voir les gens refaire mes recettes chez eux, c’est tellement incroyable.’ Whoogy’s

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Si je disais à mon moi de 15 ans ou à ma prof de français que j’ai écrit un livre de 300 pages, aucun des deux n’y croirait. C’est un travail titanesque! On donne beaucoup de soi en créant un bouquin. Je suis très fier de cet objet. Voir les gens refaire mes recettes chez eux, c’est tellement incroyable.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Cuisinier professionnel, car même si la cuisine fait partie à 100% de ma vie, je n’ai pas de restaurant. Je ne fais à manger que pour mes proches et je rêve secrètement de prendre part à une brigade d’un grand restaurant pour découvrir de nouvelles techniques et recettes.

Ce qui vous saoule vraiment?

La méchanceté gratuite! Ça paraît bateau mais j’ai beaucoup de mal à comprendre les gens méchants… J’en vois quelques-uns sur les réseaux, ça reste un mystère pour moi.

Un mot pour vous décrire?

Bon vivant. C’est bien moi: convivial, bon mangeur et sympathique.

L’achat le plus bizarre que vous ayez fait?

Un hachoir à viande pour faire des saucisses maison. Ma copine a été ravie de le voir arriver. J’adore cet objet, ça permet de comprendre un produit aussi banal que la saucisse dans son ensemble. Oui je sais, je suis un peu bizarre.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Manger moins de viande mais mieux. L’élevage intensif a un impact immense sur l’avenir de notre planète. A titre personnel, j’en mange moins et quand je le fais, je sélectionne une viande de producteur local et de qualité. Oui, ça coûte plus cher mais ça permet d’apprécier d’autant plus le produit avec un goût incomparable. J’essaie aussi d’aider les gens en proposant des recettes sans viande très régulièrement… Mais attention, sans viande ne veut pas dire healthy.

Ce que vous aimeriez faire là, tout de suite?

L’hiver a été long et je rêve de manger une tomate bien mûre au cœur de l’été avec un petit vin bien frais, accompagné de ma famille et de mes amis!