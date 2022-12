8 traditions de Noël & Nouvel an qu’on pique aux autres pays

Entre le réveillon de Noël et celui du Nouvel an, la période des Fêtes est propice au respect de traditions héritées parfois depuis plusieurs générations. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour en créer d’autres sur le côté.

Après tout, plus on a de rituels de Fêtes, plus la Noël est festive. Sans parler du Nouvel an, dont l’ambiance « nouveau départ » invite à s’inspirer des traditions venues d’autres pays pour ajouter un peu d’originalité à un rendez-vous trop souvent synonyme de soirées décevantes dans nos contrées. Prévenez vos proches: cette année, la Noël, le 31 décembre et le premier janvier seront riches en traditions, certes… Mais pas (que) les vôtres.

Les rituels de Noël à répliquer

1 – La Lille Julaften norvégienne

Ajouter un rendez-vous supplémentaire à une période déjà bien chargée en réunions familiales? Oui, mais pas n’importe lequel. Célébrée le 23 décembre, la Lille Julaften, ou « petite veillée de Noël » en français, voit les familles se réunir pour prendre le temps de confectionner ensemble une maison en pain d’épice.

Une tradition à twister à l’envi : pourquoi ne pas instaurer une soirée jeux de société avec votre bandes d’amis ou bien une tradition de lecture de contes de Noël en famille tant que vos enfants croient encore à sa magie?

2 – Le déballage à la suédoise

En Suède, la tradition veut que l’ouverture des cadeaux s’accompagne à chaque présent du partage d’une petite rime. Ou comment garantir blagues et fous rires au déballage du enième cadeau, quand tout le monde aura un (tout petit) peu abusé du champagne.

3 – Le dessert finlandais

Qui dit Fêtes de fin d’année dit aussi proximité avec la Fête des Rois, dont le dessert, bien qu’emblématique, divise: la frangipane n’a pas que des fans. La solution? S’inspirer de la Finlande (mais aussi du Danemark) et adapter la tradition de la fève au repas de Noël.

En effet, pour les Finlandais, le repas du réveillon se termine par une portion de riz au lait dans laquelle est dissimulée une amande. Laquelle garantit chance et bonheur à celui ou celle qui la trouve. Ce n’est pas un joli cadeau de Noël, ça?

4 – À la cool, comme les Japonais

Au Japon, la coutume de fêter Noël est relativement récente et date des années 70, époque à laquelle une campagne enthousiaste de la part de KFC a convaincu nombre d’habitants du pays qu’il n’y avait rien de tel qu’une portion de poulet frit le soir du 24 décembre.

Et si, depuis, l’approche a quelque peu changé et la Noël s’est transformée en une sorte de Saint-Valentin anticipée, pour les Sans-Valentin, ou simplement les foyers qui en ont marre de se mettre une pression incroyable pour le réveillon, nul doute que la perspective de grignoter du fried chicken en pyjama devant un film de saison sera appétissante à souhait.

Et pour marquer le passage à la nouvelle année…

5 – Le Bleigießen allemand

Soit, en français dans le texte, une coutume qui veut que la veille du 1er janvier, chaque convive fasse fondre tour à tour un petit plomb dans une cuillère chauffée à la bougie, avant de le verser dans de l’eau froide. La forme que celui-ci prend en refroidissant est un présage pour l’année à venir: bonheur (forme de fer à cheval), guérison (coccinelle), richesse (cochon)… Attention toutefois à ne pas utiliser de plomb véritable, ses vapeurs étant toxiques.

6 – Les marionnettes colombiennes

À l’origine, si on a pris l’habitude de lancer des pétards à minuit, c’est parce que le bruit était supposé faire fuir les mauvais esprits. Cette année, on s’inspire des Colombiens (et des Equatoriens) et on va plus loin, en confectionnant marionnettes et figurines supposées représenter les tracas de l’année écoulée qu’on ne veut pas retrouver au Nouvel an. Des sujets garnis d’un pétard, pour faire d’une pierre deux coups (de minuit).

7 – Les lentilles italiennes

En ces temps économiquement difficiles, on tente le tout pour le tout en s’inspirant du menu traditionnel italien. Soit, une profusion de lentilles, la forme de ces dernières évoquant celle de petites pièces de monnaie. La tradition veut que plus on en mange le 31 décembre, plus on gagnera de l’argent. Et le premier janvier, on s’assure de mettre du raisin au menu, car ce dernier est aussi supposé attirer l’argent tout au long de l’année à venir.

8 – Les sous-vêtements argentins

Si, tant qu’à faire, vous aimeriez que votre année soit riche en rentrées financières, mais aussi en rencontres, adoptez la tradition argentine qui voit les célibataires porter des sous-vêtements roses le soir du 31 décembre pour attirer l’amour durant l’année qui s’annonce.