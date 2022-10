Finlandais, Danois, Islandais…: pourquoi les Nordiques sont-ils les plus heureux du monde?

Année après année, les pays scandinaves et la Finlande arrivent en tête du classement des populations les plus heureuses du monde. Comme on peut difficilement l’imputer à un taux d’ensoleillement record, on peut s’en inspirer pour mieux affronter le sombre et froid hiver qui arrive.

En mars, la Finlande a été sacré pays le plus heureux du monde pour la cinquième année consécutive selon le dixième rapport World Happiness des Nations unies sur le bonheur dans le monde. Le Danemark suit en deuxième position et l’Islande en troisième position. La Suède et la Norvège arrivent respectivement en septième et huitième position dans ce classement qui comprend 146 pays.

Mais qu’est-ce qui rend donc les Scandinaves tellement heureux ?

Le Covid comme improbable allié

Le bonheur est difficile à mesurer, mais le Gallup World Poll s’y essaie tout de même. Le score de bonheur est basé sur des critères tels que le PIB, la sécurité sociale, l’espérance de vie, mais aussi le sentiment de liberté des citoyens, leur confiance, leur gentillesse et leur générosité.

Cette dernière a même globalement augmenté en 2021. C’est là l’un des effets secondaires de l’épidémie. Le Covid-19 a également renforcé la confiance des Nordiques, tant sur le plan personnel qu’institutionnel. Peut-être étaient-ils simplement heureux d’avoir mieux résisté à la pandémie, avec moins de morts à déplorer que dans le reste de l’Europe occidentale… Mais même la Suède, où le Covid a fait plus de victimes, a, à nouveau, terminé dans le top 10.

L’argent rend-il les gens heureux ?

Le niveau de vie est élevé dans les pays sca. Mais si l’argent faisait réellement le bonheur, les pays les plus riches, comme Singapour (n° 27) ou le Koweït (n° 54), devraient être mieux classés.

Ce qui distingue les pays scandinaves des autres pays riches, c’est leur relative égalité de revenus. Lorsqu’il y a une trop grande inégalité de revenus, cela entraîne une méfiance à l’égard de la société, et donc une diminution de la joie de vivre. L’efficacité des institutions publiques scandinaves et une bonne sécurité sociale contribuent au sentiment d’égalité et de confiance – non seulement envers le gouvernement, mais aussi envers les autres.

Les personnes qui se sentent en sécurité en termes d’emploi, de santé et d’éducation se sentent également plus libres d’investir dans des choses qui les rendent heureuses, comme la famille, les amis et les loisirs.

Heureux sans soleil

Si rire, danser et chanter sous le soleil suffisait au bonheur, les pays d’Amérique latine devraient se classer en tête du classement. Or, ils ne font même pas fait partie du top 20.

Loin de toute fiesta, les pays scandinaves auraient au contraire une plus grande tendance à la mélancolie. Il suffit de penser à l’inspecteur suédois Wallander, aux films de Lars von Trier, aux oeuvres d’Edvard Munch… De plus, avec une température annuelle moyenne variant de -2°C au nord à 5°C au sud, la Finlande est loin d’être une île tropicale.

Mais ces fraiches températures n’auraient qu’un infime impact sur leur bonheur. Peut-être alors le sentiment de bien-être est-il dû à la capacité à relativiser. Après tout, ne dit-on pas en Suède qu’ « il n’y pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements » ?

Le confort avant tout

Une plus grande confiance en l’autre conduit également à une meilleure cohésion sociale, même si cela n’implique pas de danser la samba. Hygge, lagom, fika et friluftsliv peuvent passer pour de simple termes à la mode, mais, dans le Nord, ils font depuis longtemps partie d’une philosophie de vie qui contribue à la convivialité et à une vie équilibrée.

A chacun son art de (bien) vivre

Le sauna finlandais

Les Finlandais sont connus pour être des personnes décontractées et faciles à vivre. Cette impression de vivre en harmonie et de façon équilibrée est l’un des facteurs qui les placent en tête de l’indice de bonheur. Pas moins de 90 % des Finlandais trouvent que leur vie est équilibrée. Il est tout à fait possible que cela soit lié à la culture du sauna. Après tout, il existe quelque 3,3 millions de saunas pour 5,5 millions de personnes. Le sauna y a même été reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO en 2020.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pour de nombreux Finlandais, une séance de sauna est surtout une expérience spirituelle. Cependant, il améliore également la santé cardiovasculaire. Ce qui détend à la fois votre esprit, mais aussi votre corps qui produit plus de sérotonine, qui est l’hormone du bonheur. Les bains glacés y sont également extrêmement populaires – bien avant la naissance de Wim Hof. Une activité tout aussi riche en sérotonine et de dopamine.

Le hygge danois

Hygge est en fait le mot norvégien qui signifie « bien-être », mais les Danois l’ont adopté dès le XVIIIe siècle. Ce terme recouvre à peu près tout ce qui peut être associé au confort : une atmosphère chaleureuse, le fait d’être avec ses amis et la famille, la bonne nourriture et les boissons, les bougies et les lumières de Noël, mais aussi un pique-nique ou un barbecue avec des gens sympas… En bref, tout ce qui participe à une ambiance chaleureuse et rend heureux.

Le friluftsliv norvégien

La Norvège possède une nature époustouflante, dont certains des plus belles forêts et lacs d’Europe. S’y adonner au « friluftsliv » n’a donc rien d’une punition. Ce terme introduit vers 1850 par le dramaturge norvégien Henrik Ibsen fait référence au bien-être mental et physique que procure le fait de passer du temps ensemble dans la nature. Il ne s’agit pas d’une activité particulière, mais plutôt du sentiment de connexion qui se crée avec les autres et la nature. L’air frais apporte de l’oxygène au corps et à l’esprit, ce qui vous rend plus heureux.

Lagom & fika suédois

Le « lagom » suédois, comme le hygge, est difficile à traduire, mais polyvalent. Au fond, il s’agit d’équilibre et de modération. Le lagom traverse comme un fil rouge le quotidien des Suédois, d’une garde-robe Ikea sobre à une mode minimaliste en passant par un bel équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Dans ce domaine, la famille passe avant tout. On délaisse son ordinateur pour aller chercher les enfants et dîner ensemble. Le fika s’inscrit lui aussi dans cette attitude face à la vie. Il peut se décrire comme un moment que l’on prend pour se poser, prendre du recul, de préférence avec une tasse de café et une pâtisserie. Dans certaines entreprises, les pauses fika sont même incluses dans les conventions collectives. Intelligent : après tout, des employés heureux sont plus productifs. Le Fika peut aussi s’associer au friluftsliv norvégien: le fika en forêt ou au parc est très populaire chez les Suédois.

Le charme insulaire de l’Islande

La caractéristique qui a catapulté l’Islande en haut de la liste du bonheur mondial est le sentiment que les habitants peuvent compter les uns sur les autres dans les moments difficiles. L’Islande a également l’un des taux de criminalité les plus bas. Et bien sûr, la nature si belle qu’elle semble venue d’un autre monde n’est jamais loin. Même la capitale Reykjavik ressemble à un petit village où il est facile de se retrouver entre voisins, amis et famille. L’Islande réunit ainsi tous les facteurs qui rendent les Scandinaves les plus heureux.