5 conseils pour ne pas peler, après avoir pris un coup de soleil

Malgré tous nos conseils, il se peut que, suite à une exposition prolongée sur la plage ou en terrasse, vous preniez un coup de soleil. Surtout dans les premiers temps, si votre peau n’est pas suffisamment préparée. Le risque est alors grand de peler dans les 48h. Voici 5 conseils indispensables pour éviter la mue.

1 – L’hydratation comme règle de base

Avant, pendant et après votre exposition au soleil, vous devrez vous hydrater un maximum. Si le coup de soleil est déjà là, badigeonnez-le de crème hydratante ou d’un lait après soleil pour éviter au maximum de vous éplucher l’épaule dès le lendemain.

2 – Buvez régulièrement

L’hydratation ne passe pas que par les crèmes alors n’oubliez pas d’emporter votre bouteille d’eau à la plage pour boire régulièrement et éviter un dessèchement accéléré de votre peau.

3 – Le remède de grand-mère

Mélangez du miel et du yaourt et appliquez cette pommade alimentaire sur les coups de soleil. Ultra nourrissant, ce mélange doit rester en place environ 30 minutes pour être efficace. Notez qu’un mélange frais de vinaigre et de cidre peut également convenir.

4 – Mieux vaut prévenir que guérir

En plus de votre crème solaire, évitez les expositions trop longues dès le premier jour. Pensez également à préparer votre peau au soleil. On évite aussi les heures les plus chaudes et on peut remettre son t-shirt de temps en temps.

5 – Gommer légèrement

Un gommage très léger permet d’éliminer les peaux mortes encore invisibles et de conserver une certaine harmonie dans votre bronzage. Si vous pelez déjà, commencez par une réhydratation intensive avant le gommage.