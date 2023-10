3 nouveaux protocoles de soin visage pour un coup d’éclat

Le changement de saison, c’est le moment idéal pour s’offrir un soin visage. Ces trois nouveaux protocoles nous promettent un teint radieux.

1. Comme au Japon

Le massage kobido est une technique ancestrale japonaise basée sur des manipulations précises de tonification musculaire qui favorisent le renforcement des fibres et des muscles tout en stimulant la microcirculation et éliminant les toxines accumulées. Ce nouveau protocole combine une gestuelle inspirée du kobido à l’action liftante des produits de la marque Cosmetics 27.

On en sort le rose aux joues, avec des cernes atténués et des pommettes et sourcils visiblement liftés.

C27 Kobido-Lift, Cosmetics 27, 150 euros les 95 min. Beauty by Kroonen, 67 rue Lebeau à Bruxelles. beautybykroonen.com

2. Electro choc

Dans la foulée de la reformulation de la gamme Resveratrol-Lift, Caudalie vient de lancer dans ses spas un tout nouveau soin pour le visage mais aussi pour le cou et le décolleté, sur lequel la thérapeute se concentre pendant une bonne partie du massage manuel, alternant lissages puissants, pétrissages et pincements twistés. Suivent ensuite vingt minutes d’électrostimulation – attention, cela peut «piquer» un peu – des muscles du contour du visage mais aussi des joues et du contour de l’œil. Les traits sont repulpés et le regard lifté.

Resveratrol-Lift, Caudalie, 98 euros les 50 min. caudalie.com

3. Plein de vitamines

Pour avoir bonne mine, rien de tel que de manger des carottes. Mais celles-ci ont aussi des vertus topiques. La preuve par ce soin saisonnier à base d’ingrédients naturels proposés dans les trois instituts Idyl. On y retrouve la carotte dans un hydrolat, une huile végétale utilisée pour le massage et un masque à base d’aloe vera et de miel.

Carotte, Aloe et Vitalité, Idyl, 75 euros les 60 min (jusque fin novembre). idylbeauty.be

