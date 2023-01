Rituels capillaires sur les réseaux sociaux : le romarin, le vinaigre de cidre et l’eau de riz peuvent-ils vraiment faire pousser vos cheveux?

Les médias sociaux regorgent d’astuces pour donner un coup de pouce à la croissance de vos cheveux. L’huile de romarin est le nouveau Saint-Graal sur TikTok, les recettes à base de vinaigre de cidre de pomme poussent comme des champignons et l’eau de riz est l’équivalent du botox pour les cheveux. Le secret des cheveux longs réside-t-il vraiment dans ces rituels anciens ? On a posé la question à un dermatologue.

« Faites pousser vos cheveux en une semaine », « Ce produit a changé ma vie », « Dites adieu aux cheveux fins avec ce hack »: sur les médias sociaux, nous sommes clairement et collectivement sous le charme de la croissance capillaire. Un nouvel engouement ? Pas vraiment: certaines astuces, comme l’huile de romarin, l’eau de riz et le vinaigre de cidre de pomme, sont vieilles comme le monde. Mais qu’est-ce qui fonctionne vraiment, et qu’est-ce qui relève de pures croyances? Le Dr Thomas Maselis, dermatologue, apporte des précisions.

Pure nature… vraiment?

Commençons par le début. Comment fonctionne la pousse les cheveux? Le Dr Maselis la décrit en trois phases : « Tout d’abord, il y a la phase anagène : c’est la phase de croissance de vos cheveux et cette phase peut durer jusqu’à six ans », explique-t-il. Dans cette phase, vos cheveux poussent en moyenne d’un centimètre par mois, sauf si des facteurs hormonaux ou génétiques sont en jeu, auquel cas ils peuvent fluctuer. Après cela, il y a la phase de transition. En termes scientifiques, cela s’appelle la phase de catagène. Enfin, vos cheveux entrent dans la phase télogène ou phase de repos. Dit simplement, cela signifie que vos cheveux ne poussent plus. Après cette phase, vos cheveux tomberont. Puis de nouveaux cheveux poussent et un nouveau cycle commence. »

Les remèdes naturels peuvent-ils affecter le cycle du cheveu ? « Je dois malheureusement casser un mythe, déclare M. Maselis. Tout dépend du cycle de vie de vos cheveux, et ce cycle dépend de vos gènes. Vous devez donc considérer d’un œil critique les conseils que vous trouvez en ligne et ne pas vous attendre à des changements radicaux. Certains remèdes peuvent vous aider, mais tout le battage médiatique n’en vaut pas la peine. »

Nous avons jeté un coup d’œil aux hacks qui tournent sur les réseaux sociaux:

Eau de riz et pousse des cheveux

Au cœur de la Chine, dans la province du Guanxhi, se trouve Huanglo : un petit village verdoyant avec une rivière tourbillonnante et un secret de beauté très ancien. Selon le livre Guinness des records, la chevelure la plus longue du monde y pousse. En effet, les femmes de la tribu Red Yao de ce village ont des cheveux de plus de deux mètres de long.

Une étude de 2002 suggère que l’eau de riz peut même être nocive pour votre cuir chevelu

Le secret de leur chevelure à la Rapunzel ? La technique de l’eau de riz : un rinçage à base d’eau de riz fermenté infusé dans un mélange d’herbes, de fruits et de thé. À Huangluo, les femmes se rassemblent sur les rives de la rivière Jinshi. Elles peignent leurs longs cheveux dans l’eau trouble et amidonnée avec une brosse en bois. Une tradition séculaire, que les dames de la cour japonaise connaissaient également en 800 avant J.-C. Cette tradition est, depuis, devenue un phénomène viral. Sous le hashtag #Hairtok, vous pouvez trouver des milliers de tutoriels sur l’eau de riz et des témoignages élogieux. « L’eau de riz a changé ma vie », « Mes cheveux n’ont jamais été aussi forts et doux », « Mes cheveux ont poussé de cinq centimètres en deux mois ». Mais est-ce bien possible ?

Les femmes Yao utilisent l’eau de riz pour rincer leurs cheveux depuis des siècles.

Selon la science, l’eau de riz contient des nutriments bénéfiques tels que le zinc, le magnésium, le manganèse, la vitamine B et des antioxydants. Le problème aujourd’hui, c’est que tout ce qui est naturel et contient des vitamines est automatiquement étiqueté comme sain », explique M. Maselis. Les ingrédients naturels peuvent également provoquer des effets secondaires. Par exemple, une étude de 2002 suggère que l’eau de riz peut même être nocive pour votre cuir chevelu. Pensez à la desquamation, à la surcharge en protéines des cuticules des cheveux, à la sécheresse et à la casse. L’eau de riz contient une forte proportion d’amidon qui peut entraîner une fragilité au fil du temps. Vos cheveux peuvent sembler plus doux ou plus brillants après un rinçage à l’eau de riz, mais il est fort probable que cet effet soit temporaire.

L’eau de riz peut-elle faire pousser les cheveux ? Selon une étude, oui, bien que la méthode de recherche soit quelque peu fragile. Les chercheurs impliqués dans l’étude ont déduit que l’eau de riz favorisait la croissance des cheveux, car les Japonaises utilisent parfois ce remède et ont elles-mêmes des cheveux longs. Cette conclusion est tirée sans tenir compte de la génétique. Un détail crucial, selon Maselis. « Les cycles capillaires de certaines populations, en l’occurrence les Japonais et les Chinois, sont beaucoup plus longs que ceux d’autres populations. C’est pourquoi leurs cheveux sont si longs. L’eau de riz ne joue pas un rôle direct dans ce domaine ».

Vinaigre de cidre de pomme et détox capillaire

Un autre « remède miracle » viral pour la croissance des cheveux est le vinaigre de cidre de pomme. Cet ingrédient, fabriqué à partir de jus de pomme fermenté, a de nombreuses utilisations différentes. Les Romains l’utilisaient en médecine, et il n’y a pas si longtemps, il était considéré comme un remède contre le gaspillage et aujourd’hui, le vinaigre devient viral sur #Hairtok. Le cidre de pomme est réputé faire des merveilles pour le cuir chevelu et est donc parfois utilisé en combinaison avec du citron et du bicarbonate de soude pour détoxifier les cheveux.

On peut penser: pourquoi s’enduire le cuir chevelu d’un cocktail presque corrosif de vinaigre, de citron et de bicarbonate de soude? « L’accumulation de produits coiffants ou de shampoing dans les cheveux peut obstruer les follicules, ce qui entraîne des problèmes comme les pellicules et même la chute des cheveux », explique le Dr Maselis. L’idée derrière une telle détox est que vous pouvez éliminer tous les produits accumulés dans vos cheveux et les rincer, laissant vos cheveux bien nettoyés et la lumière se reflétant mieux sur vos cheveux. Cela crée un effet de brillance.

Les femmes aux cheveux frisés ou crépus utilisent généralement beaucoup de produits coiffants tels que des gels, des après-shampooings et des huiles pour mettre leurs cheveux en forme.

La détox est particulièrement appréciée des personnes aux cheveux crépus ou frisés. Elles utilisent généralement beaucoup de produits coiffants – comme de l’huile, du gel pour les cheveux, des après-shampooings – pour hydrater les cheveux et les mettre en valeur. La combinaison de vinaigre de cidre de pomme, de citron et de bicarbonate de soude nettoie tout et revitalise les boucles. Ou du moins, c’est ce qu’il semble. Votre cuir chevelu n’a pas vraiment besoin d’une cure détox », dit Maselis. Ne vous inquiétez pas de la « toxicité » des produits accumulés : les molécules des produits capillaires ne peuvent pas simplement pénétrer dans votre peau. En fait, le cuir chevelu possède une barrière très efficace et peut se protéger parfaitement tout seul.

L’affirmation selon laquelle le vinaigre de cidre de pomme stimule la croissance des cheveux n’est pas non plus étayée scientifiquement. Selon les experts du Belgravia Centre, une clinique britannique spécialisée dans la perte de cheveux, ce remède ancestral est particulièrement efficace pour faire briller vos cheveux et traiter les pellicules. C’est un bon rinçage clarifiant pour les cheveux, rien de plus.

Romarin et cheveux crépus ou frisés

L’huile de romarin, très populaire, est l’un des produits les plus appréciés par la communauté scientifique. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, l’herbe est utilisée depuis des siècles dans les médecines égyptienne, indienne et chinoise. Plus récemment, il est devenu le Saint-Graal de la communauté afro-américaine et noire : en effet, on dit que le romarin fait des merveilles pour la croissance des cheveux crépus et frisés.

Sur TikTok, les vidéos sur le pouvoir bénéfique du romarin pullulent. Un produit en particulier, l’huile de romarin de Mielle enrichie en biotine, a suscité une vive polémique. La propriétaire de l’huile est Monique Rodriquez – également connue sous le nom de « The Queen of Hair » (la reine des cheveux) – qui a fait parler d’elle sur les médias sociaux lorsqu’elle a partagé sa routine pour les cheveux longs et crépus. Elle a lancé Mielle et conçu une gamme de produits qui stimulent la croissance des cheveux. En un rien de temps, tout TikTok est tombé sous le charme de l’huile, qui a été sold-out en un rien de temps. Même en Belgique, elle n’est pratiquement plus disponible nulle part, à l’exception de quelques boutiques en ligne où le prix – probablement en raison de l’énorme demande – est au moins le double.

Cette popularité soudaine inquiète la communauté noire. Ils craignent que la marque ne se détourne de ses principaux clients noirs et ne modifie ses formules en faveur des consommateurs aux cheveux plus raides. Sous le hashtag #gatekeepMielle, des créateurs de contenu noirs vont même jusqu’à laisser de mauvaises critiques sur le produit, dans le but de pouvoir le garder pour eux. En raison de cette pénurie, on trouve maintenant partout des recettes maison à base de romarin, qui auraient les mêmes effets bénéfiques que l’huile.

L’huile de romarin peut sembler hors de contrôle, mais c’est tout le contraire. Une étude de 2015 a révélé qu’après six mois, l’huile de romarin était comparable au minoxidil à deux pour cent – un puissant médicament pharmaceutique pour lutter contre la perte de cheveux – pour traiter la calvitie. Des résultats similaires ont été observés dans une autre étude. Chez des souris présentant une perte de cheveux liée à la testostérone, l’huile de romarin a permis de faire repousser les cheveux. Et d’autres études confirment que l’huile soulage le cuir chevelu sec et qui démange.

Le Dr Maselis conclut également que le romarin semble prometteur. Dans l’ensemble, les études suggèrent que le romarin est utile. « Mais, prévient-il, comme pour les autres huiles essentielles, l’huile de romarin peut alourdir les cheveux fins. Frotter l’huile directement sur le cuir chevelu peut entraîner la cassure ou la chute des cheveux. Il est donc préférable d’utiliser une huile de base, comme l’huile de jojoba ou de coco, pour diluer votre romarin. De cette façon, vous évitez les réactions allergiques et les irritations ».

