Les jouets ont déjà perdu de leur attrait en cette période de vacances prolongée et le temps est maussade ? Installez vos enfants en cuisine ! Voici quelques conseils et recettes accessibles aux enfants.

Les enfants aiment aider en cuisine. Et il n'est pas rare, qu'une fois plus grands, ils vous surprennent avec un gâteau entièrement fait maison. Cependant, il est possible de stimuler la curiosité dès le plus jeune âge. Voici quelques recettes faciles et des conseils pour s'éclater en cuisine, même avec de jeunes enfants.

Aide pour la préparation

Faire du pesto avec des enfants est très simple et aussi très éducatif, car il faut compter. Par exemple, laissez-les cueillir les feuilles de basilic et compter à haute voix. Peuvent-ils déjà utiliser des balances ? Qu'ils pèsent les ingrédients nécessaires. Vous voulez les occuper plus longtemps ? Vous pouvez leur demander de compter trente pignons de pin un par un et de les mettre dans un bol. Ils trouveront également fascinant le fait de mélanger ou de piler dans un mortier. Comme ça ils s'occupent de la sauce, vous vous occupez des pâtes. Voici une recette.

Des légumes coupés en fines spirales peuvent sembler un peu désuets, mais le spiraliseur est un très bon moyen de laisser les enfants couper les légumes en toute sécurité. Après tout, il faut enfoncer un doigt profondément pour se blesser. En plus cela ressemble à des pâtes et c'est aussi une façon amusante d'amener leurs enfants à s'intéresser davantage aux légumes dans leur assiette.

Conseil : laissez-faire Oui, votre cuisine ne ressemble plus à rien quand les petits vous aident. Mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Vous pouvez tirer parti de cette maladresse insouciante - prévoyez un oeuf supplémentaire pour éviter une pénurie après un accident, par exemple, et veillez à ce que chacun porte un tablier - mais n'oubliez pas : vous pourrez toujours nettoyer plus tard.

S'il y a une chose pour laquelle les enfants sont doués, c'est mélanger. Pourquoi ne pas leur proposer de faire des gaufres salées ? Le mieux est de les faire cuire vous-même, mais vous pouvez demander à vos enfants de dresser la table ou de collecter toutes sortes de garnitures savoureuses entre-temps.

© Getty

Une autre excellente activité culinaire pour les enfants est la fabrication de pizzas. Préparez ensemble la pâte pour la base (vous pouvez facilement y ajouter des légumes supplémentaires, d'ailleurs). Pendant que la pâte lève, préparez vous-même quelques légumes ou laissez-les travailler avec un couteau pour enfants ou un spiralizer. Laissez ensuite vos enfants garnir leur propre pizza. Et pour motiver les troupes pourquoi ne pas proposer un concours de la plus belle tête sur sa pizza ?

L'heure du goûter

Une collation simple, relativement saine et qui ne demande pas beaucoup de travail (mais qui demande un peu de préparation) sont les sucettes banane-chocolat. Pelez quelques bananes, plantez-y un bâtonnet de glace et placez-les dans une boîte recouverte de papier sulfurisé au congélateur pendant une nuit. Lorsque vos enfants deviennent fous de faim et d'ennui, dites-leur de sortir les bananes du congélateur. Pendant ce temps, vous faites fondre du chocolat au bain-marie (calculez environ 40 grammes par banane). Demandez ensuite à vos enfants d'écraser quelques poignées de noix (grillées) dans un mortier ou un robot ménager. Trempez ensuite les bananes dans le chocolat, remettez-les à vos enfants et demandez-leur d'ajouter des noix sur le dessus. Le chocolat va se solidifier rapidement. À consommer immédiatement, ou à conserver au congélateur pendant quelques semaines au maximum.

Conseil : faites une tour d'observation Dès qu'un enfant découvre le monde, il veut voir ce que vous faites. Même si c'est sur un plan de travail de cuisine élevé. La solution pour les enfants (qui peuvent se tenir debout) est une tour d'apprentissage. Il suffit de chercher sur Google, de visser quatre vis sur deux tabourets faciles à trouver et voilà : plus jamais de bambin se jetant de façon sauvage ou de mains trop agiles qui se dirigent vers la casserole fumante.

Faire des biscuits, c'est un peu comme la pâte à modeler sauf que ça se mange. Choisissez une pâte sans trop de gros morceaux (un choix judicieux aussi pour ne pas s'étouffer), comme les simples sablés, pour que même les plus petites mains puissent vraiment bien la façonner.

© Getty

Pas de "vrais" ustensiles de cuisine pour découper les biscuits ? Il suffit de fouiller dans la boîte à jouets, car vous y trouverez sans doute quelque chose d'inspirant. Nous parions que vos enfants adoreront faire des empreintes dans la pâte avec les pattes de leurs dinosaures. Vous pouvez également améliorer les biscuits en incorporant d'autres sucreries dans votre pâte, comme des M&M's.

Un autre éternel bon plan est le gâteau aux biscuits. Vous faites d'abord, ensemble, une crème au beurre très simple, puis vous les laissez empiler les couches les unes sur les autres. En attendant, il ne vous reste plus qu'à faire fondre le chocolat pour la touche finale. Là encore, laissez les enfants libres de décorer le tout avec des smarties, des sprinkles et autres. Pas un fan de la crème au beurre ? Il existe de nombreuses autres garnitures imaginables. Par exemple, vous pouvez aussi opter pour du pudding ou du mascarpone avec un peu de sucre glace et éventuellement un filet de jus de citron.

Une fête en un clin d'oeil

Tous les jours sont bons pour organiser une fête ! Et bonne nouvelle pour les parents : pour les enfants, nul besoin de voir les choses en grand pour que les enfants la trouvent formidable. Une guirlande à faire soi-même, une valise pleine de vêtements fantaisistes et des collations inhabituelles suffisent pour s'amuser.

