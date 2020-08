Par temps de canicule, quoi de plus rafraichissant qu'un cheesecake? Ce gâteau aux mûres (dont c'est pleinement la saison) ne manquera pas de vous régaler.

(Pour 4 personnes)

125 g de beurre, 75 g de cassonade, 3 oeufs, 125 g de farine, 75 g d'amandes hachées, 1 cl de rhum, 300 g de mûres, 3 feuilles de gélatine, 2 c. à s. de pistaches décortiquées, 300 g de fromage Philadelphia, 60 g de sucre, 4 c. à s. de jus de citron, 1/2 c. à c. de zeste de citron non traité, 15 cl de crème fraîche liquide, 50 g d'amandes hachées.1 Préchauffez le four à 190 °C. Tapissez le fond d'un moule à charnière avec du papier de cuisson.2 Fouettez le beurre avec le sucre, incorporez les oeufs. Ajoutez la farine, les amandes et le rhum et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.3 Étalez la pâte sur le fond du moule. Répartissez la moitié des mûres dessus et enfoncez-les dans la pâte. Faites cuire pendant 30 minutes. Laissez refroidir.4 Posez le fond du gâteau sur un plat et entourez-le du cercle à pâtisserie.5 Mettez la gélatine à tremper dans de l'eau froide. Hachez les pistaches. Mélangez le fromage avec le sucre, 3 c à s. de crème fraîche, les zestes et le jus de citron.6 Étalez la crème sur le fond. Laissez prendre au réfrigérateur pendant 4 heures.7 Rincez et séchez le restant des mûres. Réservez la moitié pour la décoration. Mélangez le reste avec 1 c. à s. de sucre et portez à ébullition. Réduisez en purée au mixer puis passez au tamis.8 Retirez le cercle. Répartissez les mûres réservées sur le dessus puis nappez avec la purée de mûres.