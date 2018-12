La boulangère Linde Decoodt met en avant les céréales "made in Belgium"

Sur le présentoir de sa boutique, les longues miches de seigle et de froment côtoient les pains aux raisins, aux noix ou même aux citrons en saumure. Linde Decoodt a le goût des belles et des bonnes choses. Elle aime aussi raconter le chemin qui l'a menée jusqu'ici : " J'ai rencontré l'amour en France, en la personne d'un paysan ardéchois. J'ai donc décidé de rester là-bas, perdue dans un petit village. Puis, un jour, j'ai découvert un vieux four à pain et j'ai commencé à mettre la main à la pâte. Quand je suis revenue en Belgique, j'...