Par ses saveurs fraîches, florales et boisées, la myrtille est un régal. Elles aussi pleines de vertus. Voici comment bien la choisir et la sublimer à travers de nombreuses recettes plaisir.

La pleine saison des myrtilles se situe entre mi-juillet et mi-août, mais on en trouve sur les étals de juin à septembre. Lorsqu'on en achète on doit s'assurer que les grains ne comportent aucun coup et qu'ils ne sont pas écrasés au fond la barquette. Un seul fruit gâté et c'est toute la barquette qui en pâti. On observe donc le dessous de la barquette. La pruine, la fine pellicule cireuse qui recouvre le fruit est un gage de fraîcheur. Si le fruit sent fort par contre c'est un signe de maturité. La myrtille de culture se conserve facilement une semaine au frigo.

D'où viennent les myrtilles ?

À l'heure actuelle plus de la moitié de la production mondiale de myrtilles (plus de 700 000 tonnes/an en 2014) est produite par les États-Unis et le Canada. Néanmoins pour les myrtilles que l'on consomme en Belgique de fin juin à septembre viennent le plus souvent des Pays-Bas.

Par contre, d'octobre à mars, les baies arrivent par avion d'Argentine, du Chili, du Pérou, de Nouvelle-Zélande ou d'Afrique du Sud. C'est pour cela qu'il vaut mieux, ces mois-là il est plus judicieux d'opter pour des baies surgelées qui sont, elles, récoltées en saison, tout aussi saines et souvent moins chères.

Les myrtilles pourraient aider à protéger la vue, à diminuer le taux de sucre dans le sang et à garder l'esprit vif en améliorant la mémoire et la cognition. © iStock

Il existe une différence entre la myrtille dite sauvage (Vaccinium myrtilloides) et la myrtille de culture (Vaccinium corymbosum). Cette dernière est plus grosse et possède une pulpe blanche, donc moins riche en anthocyanines. La myrtille sauvage peut par contre, dans de très rares cas (en France on compte moins d'une vingtaine de cas par an), être responsable de l'échinococcose alvéolaire, une maladie du foie due à un ver.

Le Bluetooth vient des myrtilles Jim Kardach, le créateur du Bluetooth, s'est inspiré du roi Harald 1er, roi du Danemark au Xème siècle qui a réussi à unifier différentes tribus au sein d'un même royaume. Son surnom était Harald à la dent bleue. Il devait cette particularité au fait qu'il raffolait des myrtilles et que ces dernières, dans leur version sauvage, colorent la bouche grâce à leurs très puissants pigments.

Un super aliment, comme beaucoup de fruits

La myrtille n'est pas seulement bonne, elle est aussi pauvre en calorie ( de 6 à 10 grammes de sucre pour 100 grammes de baies) et riche en fibres, en vitamines (C, K et B) et en antioxydants. Elle coche toutes les cases pour être classée super aliment. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas meilleure que d'autres fruits. Par exemple les fraises, les oranges et les kiwis contiennent plus de vitamine C ; les framboises contiennent plus de fibres ; les bananes contiennent plus de potassium et d'acide folique ; et les mûres contiennent nettement plus de fer. Par ailleurs aucune preuve scientifique n'est venue démontrer qu'elle aidait à se protéger contre le cancer, la maladie d'Alzheimer, l'hypertension et le cholestérol ou encore à accélérer la récupération musculaire. Ce qui est par contre prouvé c'est que si on mange 200 grammes de fruits et 250 grammes de légumes variés, on limite le risque de maladie chronique comme le cancer du côlon, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

La baie contient aussi des polyphénols et les plus notables d'entre eux sont les anthocyanines, des pigments auxquels la myrtille doit sa couleur bleue violette et qui auraient de nombreuses vertus.

Préparer la myrtille: on peut la manger crue, mais aussi cuite. Pour se faire compter une vingtaine de minutes à feux doux dans une casserole ou 15 minutes au four.

Recettes:

Myrtilles lacto-fermentées Ingrédients: 1 kg de myrtilles sauvages, 20 g de sel fin. Emballer les myrtilles sous vide avec le sel et les conserver cinq jours à 20 °C. Gonfler les sachets. Passer le jus dans un tamis garni d'une étamine et l'emballer de nouveau sous vide dans un sachet de 500 g. Laisser mûrir une semaine au réfrigérateur avant de le congeler.

Recettes salées

>>> Côtelette de cerf, sauce aux myrtilles et croquettes de pommes de terre

>>> Daube de sanglier aux myrtilles et gnocchis

>>> Saumon Gravlax myrtille chutney et blinis

>>> Brochettes de poulet, sauce aux myrtilles

>>> Ceviche de Saint-Jacques, crumble de parmesan et myrtilles

>>> Pizza naan aux myrtilles, ricotta et oignons rouges

>>> Gaufres aux myrtilles, lard et banane

Recettes sucrées

>>> Petit sablé, mousseline de myrtilles

>>> Recettes des Pancakes à la banane, graines de chia et myrtilles

>>> Recette des Crêpes à la confiture de myrtilles, chantilly de soja

>>> Recette des Gaufres au jus de carotte, myrtilles et noix

>>> Mousse de myrtilles

>>> Muffins aux myrtilles en verrines

>>> Tarte au fromage blanc et aux myrtilles

Mais aussi :

La tarte rustique aux myrtilles

Une tarte très chic aux myrtilles

Un cheesecake vegan aux myrtilles

