Loin de n'être cantonné qu'à sa version sucrée, le cheesecake peut se révéler somptueux en salé. Gourmand et audacieux, il en surprendra plus d'un.

Le cheesecake est, à la base, un dessert sucrée qui vient de New York et réalisé à base de fromage frais. Il a depuis été détourné et décliné en salé pour se transformer en entrée ou même en plat unique qui surprendra jusqu'au plus blasés. La plupart du temps extrêmement simple à réaliser, voire sans cuisson, le cheesecake demande néanmoins un peu de temps. Il doit en effet le plus souvent prendre quelques heures au frigo (en moyenne trois). L'avantage est qu'il peut tout à fait être préparé la veille.

Un cheesecake revisité façon miel au thym (recette)

Gâteau connu pour ses affinités anglo-saxonnes, le cheesecake ne manque pas de gourmandise. Toutefois, cette petite merveille d'acidité gagne à croiser des latitudes plus méridionales. Un délicieux miel au thym, glané en Grèce il y a des siècles, nous a donné l'envie de revisiter la recette en lui conférant des notes issues du Péloponnèse. Une recette à lire ici

Si les variantes sont infinies en voici quelques autres glanées sur le net et qui nous ont mis l'eau à la bouche.

Cheese-cake épicé au brocoli et saumon fumé

Une recette à découvrir ici

Cheesecake au saumon fumé

Cheesecake aux tomates confites

Cheesecake chèvre, date et tomates confites

Cheesecake aux courgettes et aux zestes de citron

(la recette est si simple qu'on oublie le gros placement de produit)

Cheesecake au potiron

Ici aussi, la recette est un délice, mais il est bien évident qu'un autre biscuit apéritif est tout à fait envisageable.

Cheesecake à la courge et au parmesan

Cheesecake thym et courgettes

Cheesecake chèvre, menthe, citron et concombre

Cheesecake au roquefort et aux noix

Cheesecake à la betterave

Mais aussi:

>>> Des minis cheesecake salés aux tomates confites et leur sauce à la cassonade

>>> Cheesecake à l'avocat et aux crevettes

