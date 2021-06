Gâteau connu pour ses affinités anglo-saxonnes, le cheesecake ne manque pas de gourmandise. Toutefois, cette petite merveille d'acidité gagne à croiser des latitudes plus méridionales. Un délicieux miel au thym, glané en Grèce il y a des siècles, nous a donné l'envie de revisiter la recette en lui conférant des notes issues du Péloponnèse.

Cheesecake au miel et au thym

Pour 6 à 8 personnes

Pour 6 à 8 personnes 1. Mixer les biscuits avec le beurre fondu. Répartir l'appareil dans le fond du moule. Bien tasser. Mettre une demi-heure au frigo. 2. Dans un bol, mélanger le fromage, la crème, le miel, le sucre vanillé et le zeste. 3. Faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. 4. Chauffer le jus de citron avec les branches de thym. Faire bouillir pendant 3 min. Enlever le thym. 5. Essorer la gélatine et la faire fondre dans le jus de citron à feu doux. Mélanger pour les dissoudre. Une fois refroidis, ajouter la gélatine et le jus de citron au fromage blanc. Mélanger à nouveau. 6. Disposer la crème au-dessus des biscuits. Remettre au frigo au moins pendant 4 heures avant de déguster.