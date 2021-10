Quand on parle cuisine pratique et familiale, quoi de plus simple qu'une croque-monsieur me direz-vous? Deux tartines, du jambon blanc et des tranches de fromage, le tout passé au grill, et voilà le travail. La simplicité même, mais qui pourrait bien, si vous passez par cette adresse éphémère, vous faire sauter au plafond.

Il constitue l'une des recettes de comfort food les plus simples et efficaces: le croque-monsieur. Chacun possède sa recette, souvent issue d'une tradition familiale, adaptée aux goûts de celui qui le fait, années après années.

Cet automne, une adresse saint-gilloise devient pour quelques semaines, le temple de ce plat si réconfortane. Elle verra se succéder différents chefs et fromagers de renom, venus chacun livrer sa déclinaison savoureuse.

Autour des ingrédients de base, le pain, le fromage suisse et jambon - mais pas forcément, engouement végétarien oblige -, les chefs mettent toute leur créativité en ébullition pour créer des variations plus appétissantes les unes que les autres.

Au grill se succéderont chaque semaine, un duo composé d'un chef et d'un crémier bruxellois proposant 3 recettes de croques "signatures" éphémères en plus du menu permanent: ainsi Anh-tu Pham, de Nénu , Ronnie Bush, le chef du Conteur, Francesco Cury & Ugo Federico, de Racines et nouvellement Monella, Louise & Emma, cheffes de Le Cartel nouvelle adresse bruxelloise de tacos mexicains et Mathias Smet, de FRANK, spécialiste du petit-déjeuner australien.

Chacun de ces chefs travaillera aux côtés d'un crémier, pour trouver les associations parfaites pour mettre au point le croque qui tue. Ainsi se joignent à cette célébration, Julien Hazard, La Fruitière, From Comptoir, Le comptoir du Samson, le Plateau du Berger et Jacques Le Fromager .

A découvrir - chaque semaine - jusque fin novembre.

Mr Suisse x Liesse Avenue Adolphe Demeur 57, 1060 Saint-Gilles, Instagram Ouvert du 13 octobre au 22 novembre. Du mercredi au lundi De 12h à 14h30 et 19h à 22h30

Voici comment réaliser trois de ces croques-monsieur comme un·e chef·fe

La recette de Nénu : Kymcheese et Vacherin Fribourgeois AOP Rustic

Par Nenu © Vivi Pham Photography

Ingrédients pour 1 croque :

Pour le Kimchi (préparer 3 jours minimum à l'avance)

Pour +- 1,5kg de Kimchi : 400 gr de moutarde verte, 900 gr de chou chinois, 20 gr de sel, 250 ml d'eau, 6 gr de farine de riz gluant, 5 gr de sucre, 1/4 daikon (coupé en fine julienne) , 3 jeunes oignons (coupés finement) , 1/2 poire (coupée en fine julienne), 1 petite carotte (coupée en fine julienne), 5 gousses d'ail, 30 gr de gingembre, 1'échalote (coupée), 60 ml de sauce de poisson, 20 ml de sauce d'huitre, 30 gr de piment coréen ou piment en poudre.

Pour la mayonnaise au gochugang

1 oeuf, 150 ml d'huile de pépin de raisin , 1 càc de moutarde , 1 càc de vinaigre, 2 càc de gochuchang , 2 càc de ketchup, Vacherin Fribourgeois AOP Rustic.

Préparation :

Le Kimchi

Dans un grand saladier, effeuiller le chou et recouvrir chaque feuille de sel. Laisser reposer 3h.

Pour la préparation de la pâte à kimchi, porter l'eau à ébullition ajouter la farine de riz gluant et le sucre, mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Mixer la pâte de riz au blender avec l'ail, le gingembre, l'échalote, la sauce poisson, la sauce d'huitre et le piment.

Mélanger cette préparation avec avec le daikon, les jeunes oignons, la poire, la carotte, et la moutarde verte. Apres 3h, retirer l'eau et rincer le chou à l'eau claire.

Pour terminer, mélanger le chou bien essoré avec le reste de la preparation. Laisser fermenter le kimchi pendant minimum 3 jours à temperature ambiante. Après trois jours conserver le kimchi au frigo

La mayonnaise au gochugang

Monter une mayonnaise classique :

Dans un cul de poule, émulsionner le jaune d'oeuf avec la moutarde, incorporer l'huile et le vinaigre. Assaisonner avec du poivre et du sel Une fois que la mayonnaise est prête, incorporer le gochujang

Le "Kymcheese"

Assembler le croque-monsieur comme suit:

Une tranche de pain beurré agrémenté d'une fine couche de moutarde à l'ancienne

Une tranche de Vacherin Fribourgeois AOP Rustic

Un couche de kimchi

Une tranche de Vacherin Fribourgeois AOP Rustic

Une tranche de pain beurre

La recette du Cartel : Quesadilla de chorizo et Emmentaler AOP

Par Le Cartel © Vivi Pham Photography

Ingrédients pour 8 tortillas et 2 quesadillas :

Tortilla de maïs:

300 gr de farine de maïs, 30 cl d'eau, une pincée de sel

Quesadillas:

2 tortillas de maïs, 100 gr de chorizo , 70 gr d'Emmentaler AOP, 2 càc de chipotle en conserve, 1/2 avocat , coriandre, Citron vert.

Préparation :

Tortilla de maïs

Dans un grand saladier, verser la farine, l'eau et le sel. Mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène

Former une boule, filmer ou disposer dans un saladier recouvert d'un linge propre. Réserver au réfrigérateur pendant minimum 1h.

Sortir la pâte du réfrigérateur une fois reposée et former un boudin.

Découper le boudin en 8 parts égales.

Sur le plan de travail, entre 2 feuilles de papier sulfurisé farinées (farine de blé), commencer par aplatir grossièrement chaque boule avec le plat de la main, puis aplatissez au rouleau jusqu'à obtenir des disques de 3mm d'épaisseur.

Faire chauffer une poêle épaisse sans y mettre de matière grasse et déposer les galettes 2 à 3 minutes de chaque coté.

Quesadillas

Râper l'Emmentaler AOP ou le couper en fines tranches.

Découper l'avocat en lamelles ou l'écraser grossièrement (comme vous préférez).

Couper votre chorizo en gros morceaux et enlever la peau.

Faire chauffer une poêle à feu doux et y mettre le chorizo en l'écrasant avec une spatule pour qu'il forme une "pâte".

Ajouter ensuite le chipotle et mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Faire chauffer la tortilla dans la poêle à feu doux. Ajouter le fromage sur la tortilla (toujours dans la poêle) pour qu'il fonde.

Une fois le fromage fondu, couper le feu, ajouter le chorizo, l'avocat, la coriandre et un zeste de citron.

Refermer la tortilla en deux et déguster !

La recette de Frank : FRANK, croque monsieur Very Veggie et Tête de Moine AOP

Par Frank © Vivi Pham Photography

Ingrédients pour 1 croque :

1 oignon rouge, 2 càs de vinaigre balsamique, 2 càs de sucre brun, 1 càs de vinaigre de cidre, 1 càc de sel de mer, 1 càc de flocons de piment, 1 càc de graines de nigelle, 1 aubergine, 100 ml d'eau, 1/3 de courgette, coupée en fines tranches dans la longueur, 1 oeuf , 2 càs de jus de citron, 1 càs de moutarde en grains, Huile d'olive, Quelques feuilles de salade de saison (feuilles de moutarde, roquette, chou mizuna...), Ghee, 80 g de Tête de Moine AOP

Préparation :

Pour le chutney d'aubergine

Couper la moitié d'un oignon rouge en fines tranches. Les déposer dans une casserole avec 2 càs de vinaigre balsamique, 2 càs de sucre brun, 1 càs de vinaigre de cidre, 1 càc de sel de mer, 1 càc de flocons de piment, 1 càc de graines de nigelle. Laisser suer pendant 10 minutes.

Garder la casserole sur le feu pendant 30 min, en ajoutant de l'eau pour que l'oignon ne cuise pas.

Couper l'aubergine en cubes de 1 x 1 cm. Les faire revenir à la poêle. Elles doivent être dorées, mais pas cuites.

Ajouter l'aubergine aux oignons.

Laisser la casserole sur le feu jusqu'à ce que l'eau ait réduit et que l'oignon et l'aubergine soient tendres.

Pour les tranches de courgette

Couper la courgette dans le sens de la longueur (les tranches doivent faire environ 0,5 cm d'épaisseur). Les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Chez Frank, les courgettes sont fumées et cuites avec de l'huile à l'ail. Sinon, cuire la courgette à 160° C pendant 10 minutes jusquà ce qu'elle devienne tendre.

Pour l'oeuf au plat

Préparer un oeuf au plat. Ne pas le cuire complètement, car la cuisson se poursuivra à l'intérieur du croque.

Pour la salade

Mélanger 2 càs de jus de citron, avec 1 càs de moutarde en grains, 1 càs d'huile d'olive et une pincée de sel.

Choisir des ingrédients de saison pour la salade ( nous utilisons des feuilles de moutarde, de la roquette & du chou mizuna).

Mélanger la salade et la vinaigrette juste avant de servir.

Pour le croque

Couper le pain et ajouter un peu de ghee à l'extérieur.

Disposer 3 tranches de courgette sur la moitié du pain.

Ajouter 2 grosses càs de chutney.

Ajouter l'oeuf au plat (à moitié cru) sur le dessus. Saupoudrer de sel.

Disposer la deuxième tranche de pain juste à côté.

Cuire au four à 190°C pendant 8 minutes.

Ajouter 80 g de Tête de Moine AOP au-dessus de l'oeuf. Ajouter la salade et refermer le croque. Nous n'ajoutons pas le fromage avant cuisson car il dégage de belles notes poivrées quand il est froid, mais vous pouvez le faire fondre si vous le souhaitez.

Le croque-monsieur à la sauce étoilée Du 17 au 22 novembre se tiendra la "Michelin Star Croque Week", une semaine exceptionnelle pendant laquelle on pourra retrouver au menudes recettes élaborées par deux chefs étoilés : Viki Geunes du restaurant anversois triplement étoilé Zilte et Lionel Rigolet de Comme chez Soi** qui célèbre d'ailleurs son 95e anniversaire cette année. Les deux chefs élaboreront, chacun, une recette exclusive à base de Fromages de Suisse, mais ils proposeront également un fabuleux croque-monsieur 5* à base de Gruyère AOP qu'ils ont imaginé ensemble.

Il constitue l'une des recettes de comfort food les plus simples et efficaces: le croque-monsieur. Chacun possède sa recette, souvent issue d'une tradition familiale, adaptée aux goûts de celui qui le fait, années après années. Cet automne, une adresse saint-gilloise devient pour quelques semaines, le temple de ce plat si réconfortane. Elle verra se succéder différents chefs et fromagers de renom, venus chacun livrer sa déclinaison savoureuse. Autour des ingrédients de base, le pain, le fromage suisse et jambon - mais pas forcément, engouement végétarien oblige -, les chefs mettent toute leur créativité en ébullition pour créer des variations plus appétissantes les unes que les autres. Au grill se succéderont chaque semaine, un duo composé d'un chef et d'un crémier bruxellois proposant 3 recettes de croques "signatures" éphémères en plus du menu permanent: ainsi Anh-tu Pham, de Nénu , Ronnie Bush, le chef du Conteur, Francesco Cury & Ugo Federico, de Racines et nouvellement Monella, Louise & Emma, cheffes de Le Cartel nouvelle adresse bruxelloise de tacos mexicains et Mathias Smet, de FRANK, spécialiste du petit-déjeuner australien. Chacun de ces chefs travaillera aux côtés d'un crémier, pour trouver les associations parfaites pour mettre au point le croque qui tue. Ainsi se joignent à cette célébration, Julien Hazard, La Fruitière, From Comptoir, Le comptoir du Samson, le Plateau du Berger et Jacques Le Fromager . A découvrir - chaque semaine - jusque fin novembre. Voici comment réaliser trois de ces croques-monsieur comme un·e chef·fe Ingrédients pour 1 croque :Pour le Kimchi (préparer 3 jours minimum à l'avance) Pour +- 1,5kg de Kimchi : 400 gr de moutarde verte, 900 gr de chou chinois, 20 gr de sel, 250 ml d'eau, 6 gr de farine de riz gluant, 5 gr de sucre, 1/4 daikon (coupé en fine julienne) , 3 jeunes oignons (coupés finement) , 1/2 poire (coupée en fine julienne), 1 petite carotte (coupée en fine julienne), 5 gousses d'ail, 30 gr de gingembre, 1'échalote (coupée), 60 ml de sauce de poisson, 20 ml de sauce d'huitre, 30 gr de piment coréen ou piment en poudre.Pour la mayonnaise au gochugang1 oeuf, 150 ml d'huile de pépin de raisin , 1 càc de moutarde , 1 càc de vinaigre, 2 càc de gochuchang , 2 càc de ketchup, Vacherin Fribourgeois AOP Rustic.Préparation :Le KimchiLa mayonnaise au gochugangMonter une mayonnaise classique : Dans un cul de poule, émulsionner le jaune d'oeuf avec la moutarde, incorporer l'huile et le vinaigre. Assaisonner avec du poivre et du sel Une fois que la mayonnaise est prête, incorporer le gochujang Le "Kymcheese"Assembler le croque-monsieur comme suit: Ingrédients pour 8 tortillas et 2 quesadillas :Tortilla de maïs:300 gr de farine de maïs, 30 cl d'eau, une pincée de sel Quesadillas:2 tortillas de maïs, 100 gr de chorizo , 70 gr d'Emmentaler AOP, 2 càc de chipotle en conserve, 1/2 avocat , coriandre, Citron vert.Préparation :Tortilla de maïsIngrédients pour 1 croque :1 oignon rouge, 2 càs de vinaigre balsamique, 2 càs de sucre brun, 1 càs de vinaigre de cidre, 1 càc de sel de mer, 1 càc de flocons de piment, 1 càc de graines de nigelle, 1 aubergine, 100 ml d'eau, 1/3 de courgette, coupée en fines tranches dans la longueur, 1 oeuf , 2 càs de jus de citron, 1 càs de moutarde en grains, Huile d'olive, Quelques feuilles de salade de saison (feuilles de moutarde, roquette, chou mizuna...), Ghee, 80 g de Tête de Moine AOPPréparation :Pour le chutney d'auberginePour les tranches de courgettePour l'oeuf au platPour la saladePour le croque