Genre Pas que des mots Cette enseigne inaugurée en décembre 2019 est l'avant-poste d'un hôtel bruxellois auquel on a désormais fini de tourner le dos : le Saint Nicolas. Un lieu joliment mis en scène - par le designer Saar Zafrir, à qui l'on doit de nombreux décors pour le groupe Brown - et sérieusement ambiancé - musique orientalisante pas toujours heureuse dont le volume est intense - qui évoque l'un de ces " fancy " restaurants prisés à Londres. La bonne nouvelle, c'est que malgré ce goût du spectacle, l'endroit défend une néo-gastronomie israélienne - on pense à Yotam Ottolenghi - qui tient la route. Derrière le projet, deux frères venus de Tel-Aviv, Roi et Roni Zini, ainsi qu'un chef passé par le Palomar (une référence... à Londres, justement) qui sait y faire. L'homme multiplie les assiettes à partager comme cette pure version du labneh (3,50 euros), fromage fermenté proposé avec de l'huile d'olive, du jus de citron et surtout un excellent zaatar - du nom de ce mélange de thym moulu, de graines de sésame grillées et de sumac. On retient également un houmous de céleri (4 euros) bavard en saveurs ainsi qu'un très créatif risotto de chou-fleur présenté avec des cubes d'aubergine et des noisettes caramélisées (17 euros). On préférera les différents cocktails - surtout celui qui panache citron et arak (12 euros) - à une carte des vins faiblarde.