L'organisation We're Smart a dévoilé son Top 100 des meilleurs restaurants de légumes de la planète. Plusieurs établissements belges se retrouvent dans ce classement.

La Distillerie du chef maraîcher René Mathieu à Bourglinster (Luxembourg) compte 5 radis, il est élu "meilleur restaurant de légumes du monde" par le jury de l'organisation We're Smart, qui oeuvre à des solutions pour "un monde sain et meilleur".

"René Mathieu est un pionnier de la cuisine naturelle. Il évoque avec goût les ingrédients des champs et des forêts qui entourent le Château Bourglinster. Avec autant de passion et de talent en une seule personne, c'est à juste titre le nouvel "place to be" mondial pour la cuisine créative à base de plantes", déclare Frank Fol, fondateur de We're Smart.

Le jury de la commnunauté évalue les restaurants sur la proportion de fruits et légumes dans les menus, mais aussi sur la créativité culinaire, l'empreinte écologique et les combinaisons de goûts surprenantes.

© GETTY

Par ailleurs, le restaurant bruxellois Bon Bon intègre pour la première fois le Top 100 grâce à une approche innovante et à des combinaisons de saveurs exceptionnelles, il se classe à la 27ème place. D'autres restaurants belges, du nord comme du sud du pays, se retrouvent dans ce top 100 mondial, c'est le cas de restaurants moins connus comme Phillipe Fauchet à Saint-Georges-Sur-Meuse (76) et de l'Air des Sens à Zoutleeuw (35). A Bruxelles, on mentionnera aussi Bouchéry (52). En Wallonie, des pointures étoilées tels que Arabelle Meirlaen (9) ou L'Air du Temps (14) se glissent dans le top 20. En Flandre, le triplement étoilé Hof Van Cleve prend la 22ème place et le doublement étoilé Pastorale la 46ème.

