Il est produit localement, plein de vertus nutritionnelles, savoureux et bon marché. Pourtant, on reste parfois réticent à l'idée de le cuisiner, refroidi par l'odeur qu'il dégage. A tort puisque des astuces efficaces existent pour éviter ce désagrement, et que les variantes pour l'apprécier sont tellement nombreuses - grâce à sa texture si singulière - que ce serait dommage de se priver de ce plaisir aux visages multiples.

Que trouve-t-on dans le chou-fleur

Comme tous les choux, le chou-fleur appartient à la famille des crucifères, à l'instar du chou vert, chou rouge, chou de Bruxelles, du brocoli. Il est également même si ça semble moins évident, cousin du navet, du cresson et du radis.

Il est composé à plus de 90 % d'eau et est très faible en calories, comme la plupart des légumes frais. Il contient des traces de lipides, mais en revanche est plutôt riche en protéines. Celles-ci comptent de plus de la lysine, un acide aminé essentiel dont sont peu pourvues les céréales, source essentielle de protéines pour les végétariens. Ce légume s'avère donc constituer une source de protéines complémentaire de choix pour ces derniers.

Le chou-fleur est riche en vitamine C, et constitue aussi une bonne source de vitamines du groupe B, notamment B2, B3 et B6 ; et apporte une petite quantité de provitamines A (carotène).

Il contient aussi minéraux : potassium, magnésium et calcium, à des taux élevés à travers l'eau qui le compose, qui fournit aussi de nombreux oligo éléments : fer, zinc, manganèse, cuivre, bore, fluor. Enfin, le chou-fleur est riche en fibres, ce qui complète le tableau des bénéfices pour votre santé.

© getty

Conservation et cuisson: les astuces

Conservation

Le chou-fleur se conserve au réfrigérateur. Plus votre chou-fleur sera feuillu, plus il sera facile à conserver, car les feuilles protègent la partie blanche du légume, ce qu'on appelle "la pomme".

Contre les odeurs de chou-fleur

Elle peut parfois dissuader de le cuisiner: l'odeur soufrée que dégage le chou-fleur pendant sa cuisson. Pourtant, il existe des astuces pour l'empêcher ou la faire disparaître.

Mettez du pain dur, enveloppé dans de la gaze, dans l'eau de cuisson. C'est l'astuce la plus souvent recommandée.

Mettez 2 ou 3 clous de girofle dans l'eau de cuisson.

Plongez un bouchon de liège dans l'eau de cuisson et pensez bien à l'en retirer à la fin de celle-ci.

Versez une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson, l'arme anti-odeurs la plus efficace.

Jetez une ou deux feuilles fraîches ou séchées de laurier dans l'eau de cuisson.

Posez sur le couvercle de la casserole un torchon imprégné de vinaigre blanc en début de cuisson.

Mettez un ou deux morceaux de sucre dans l'eau de cuisson.

Versez un verre de lait ou le jus d'un citron dans l'eau de cuisson.

Légume local aux déclinaisons internationales

Seppe Nobels, chef du restaurant anversois Graanmarkt 13 reconnu pour son talent à proposer des plats végétaux, déclarait à nos confrères de l'Echo: "Le chou-fleur fait partie de notre culture alimentaire depuis toujours, nous n'avons pas été le chercher à l'autre bout du monde. Il est cultivé sur le sol national pendant une grande partie de l'année (...) Malheureusement, je dois reconnaître que, dans notre pays, le chou-fleur est encore très souvent maltraité par des recettes qui le privent de toutes ses qualités gustatives (...) Je conseille de le manger cru, rôti ou frit. (...) Un légume comme le chou-fleur peut être travaillé pratiquement comme du poisson ou de la viande."

Et les recettes pour préparer votre chou-fleur de manière classique ou originale ne manquent pas. En voici sélectionnées quelques-unes, qui en outre vous permettront de voyager à travers votre assiette.

Le fameux "riz de chou fleur" :

Et pourquoi pas s'en servir comme alternative à la pâte pour faire vos pizzas ?

Son côte healthy et sa photogénie font du chou-fleur un bon client d'Instagram. Alors, pour finir de vous convaincre de toutes les possibilités de recette qu'offre ce légume, rendez-vous sur Instagram au hashtag #choufleur, ou #cauliflower qui vous renverront vers des milliers de recettes, aussi appétissantes les unes que les autres.

