La chaleur nous donne envie de fraîcheur. Qui dit fraicheur, dit, entre autres gourmandises, de délicieux sorbets. On vous a sélectionné nos recettes les plus originales.

Le sorbet est une valeur sûre par temps chaud. Le sorbet est un mélange d'eau, de fruits, d'arômes et de sucre. Il diffère d'une glace classique car il ne contient pas de matières grasses (lait ou oeuf). Il est donc moins calorique, mais moins onctueux, même si on peut reprocher à certaines recettes de comporter un peu trop de sucre. Chacun jugera de l'apport sucré selon ses goûts avec nos surprenantes recettes de sorbets.

Et saviez-vous qu'une machine n'est pas indispensable lorsque l'on veut préparer un sorbet maison ? A l'aide d'un mixeur, d'un congélateur et de quelques astuces très simples, vous obtiendrez en moins de temps qu'il ne faut pour le dire d'onctueux sorbets.

