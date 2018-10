Pleins feux sur ces modes de cuisson alternatifs qui font parler d'eux

Les paléontologues font remonter les premiers foyers à 500 000 ans, c'est dire si le feu est un compagnon fidèle des hommes. Cela dit, la plupart des spécialistes sont convaincus que la flamme était déjà utilisée bien avant cette date. Certains chercheurs, comme l'Américaine Leslie Aiello, émettent par ailleurs l'hypothèse selon laquelle la cuisson a eu un impact crucial sur l'évolution du cerveau humain. Interviewé sur le site La Nutrition (1), le maître de conférences au Laboratoire de paléoanthropologie et préhistoire du Collège de France Pascal Picq retrace la généalogie de cette chaleureuse aventure : " La digestion fait peser un coût métabolique important sur l'organisme et le cerveau est gourmand en glucose. A partir du moment où les hommes se sont mis à consommer de la viande, dont la digestion est aisée, la charge métabolique qui pesait sur l'intestin a pu être dédiée au développement d'un gros cerveau. Selon une hypothèse récente, la cuisson aurait favorisé l'encéphalisation. La cuisson de la viande ne modifie guère sa digestion par l'organisme. En revanche, elle rend les nutriments des végétaux plus disponibles. En faisant cuire les légumes, les racines, nos ancêtres auraient per...