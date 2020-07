View this post on Instagram

Recette : Tomates farcies aux herbes. Émonder les tomates et réserver la pulpe intérieure et le jus pour la farce. Confectionner et étuver à la casserole une fine farce avec échalotes, oignons, tomates, huile d’olive et beaucoup d’herbes au choix. Farcir et reconstituer les tomates. Cuisson à 120 degrés pendant une matinée en surveillant et en arrosant d’huile d’olive. Servir avec une salade de roquette au parmesan. Bonne table ! . Recipe : Tomatoes stuffed with herbs. Hollow out tomatoes and scoop the flesh and juice for stuffing. Make a stuffing with shallots, onions, tomatoes, olive oil and a lot of herbs of your choice. Stuff and reassemble the tomatoes. Cook at 120 degrees during a morning, watching and basting with olive oil. Serve with an arugula salad with parmesan cheese. Enjoy !