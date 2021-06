Frais, savoureux, ces mini burgers feront de parfaits accompagnements pour vos lunchs, viandes au barbecue et autres repas estivaux.

Mini burgers à la grecque et raïta au citron

Pour 4 personnes (8 burgers)

Préparatifs 25 minutes

Préparation 8 minutes

Ingrédients:

2 gousses d'ail, 2 brins d'origan, 1 oeuf, 500 g de hache de porc, 5 a 6 c a s de chapelure, 8 mini painsà burger, 2 brins de menthe, concombre, 150 g de yaourt grec, jus et zeste de citron bio, huile végétale, sel, poivre du moulin

Épluchez l'ail et pressez-le dans un saladier. Rincez et séchez l'origan. Hachez-en les feuilles finement. Mettez-les dans le saladier ainsi que l'oeuf, la viande hachée et 2 cuillères à soupe de chapelure. Assaisonnez de poivre et sel puis pétrissez l'ensemble. Façonnez 8 petites galettes et passez-les dans le reste de la chapelure.

Badigeonnez les burgers d'huile et faites-les griller 6 à 8 minutes au barbecue (ou à la poêle).

Coupez les petits pains en deux et badigeonnez les faces coupées avec de l'huile. Faites-les griller brièvement.

Rincez et séchez la menthe. Ciselez finement les feuilles. Épluchez le concombre, coupez-le en deux dans la longueur puis épépinez-le. Râpez le concombre, saupoudrez-le de sel et laissez dégorger un moment. Pressez le concombre entre vos doigts pour en extraire le liquide. Mélangez le yaourt avec le concombre, la menthe et le zeste de citron. Assaisonnez de sel, poivre et jus de citron.

Posez les burgers sur les moitiés inférieures des petits pains, dressez la raïta par-dessus et recouvrez avec la deuxième moitié du petit pain. Servez 2 burgers par personne.

Mini burgers au chèvre pané et salade de fenouil

. © Stockfood

Pour 4 personnes (8 burgers)

Préparatifs 25 minutes

Préparation 8 minutes

Ingrédients:

150 g de fromage de chèvre (buche), 2 oeufs, 3 c a s de farine, 100 g de panko, 8 mini pains à burger, pluches d'aneth, huile de friture, huile d'olive

POUR LA SALADE DE FENOUIL

1 fenouil, 1 branche de celeri, 1 pomme, 1 piment rouge, 2 brins de basilic, 30 g de noix, 2 c a s de pecorino rape, 2 c a s de jus de citron, 1 c a s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin

Commencez par la salade. Rincez le fenouil et le céleri et râpez-les finement. Rincez la pomme et râpez-en la chair. Rincez le

piment et émincez-le. Rincez et séchez le basilic. Hachez-en les feuilles finement. Concassez les cerneaux de noix.

Dans un saladier, mélangez tous ces ingrédients avec le pecorino, le jus de citron et l'huile d'olive. Assaisonnez de poivre et sel puis laissez macérer.

Coupez le fromage de chèvre en 8 tranches épaisses (environ 1,5 cm). Battez légèrement les oeufs dans une assiette creuse. Passez les tranches de fromage dans la farine, puis dans l'oeuf battu et enfin dans le panko.

Faites chauffer l'huile de friture à 175°C et faites-y frire le fromage pané pendant 3 à 4 minutes. Égouttez sur du papier absorbant.

Coupez les petits pains en deux et badigeonnez les faces coupées avec de l'huile. Faites-les dorer brièvement sur la grille. Posez les tranches de chèvre panées sur la moitié inférieure de chaque petit pain et garnissez de salade. Décorez d'aneth et servez avec l'autre moitié du pain à côté.

