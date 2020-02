Mardi gras arrive à grands pas. Dans la tradition chrétienne, ce jour représente le dernier où l'on peut faire des excès avant d'entrer dans le Carême, qui débute dès le lendemain, dure les 40 jours qui nous séparent de Pâques pendant lesquels on se doit de manger "maigre". Même si cette tradition n'a plus vraiment cours, celle de Mardi Gras perdure. Elle est le moment idéal pour qui veut manger gras sans culpabiliser. Des traditionnels beignets aux crêpes revisitées, voici cinq recettes pour célébrer ce mardi festif associé au carnaval, qui raviront tous les estomacs.

Les beignets traditionnels - ou pets de nonne-- de Mardi Gras

Pour 18 beignets Préparation : 15min Cuisson : 25min Ingrédients : 150g de farine, 70g de beurre, 4oeufs, 1c. à café de sel, 1c. à soupe de sucre, 1/4 litre d'eau, de la cannelle, du zeste de citron et de l'huile à frire.

Commencez par faire bouillir l'eau dans une casserole, en y ajoutant le sucre, le beurre, le sel, la cannelle et le citron. Jetez s'y ensuite la farine, en remuant énergiquement jusqu'à ce que le tout soit incorporé et que la pâte se détache de la casserole.

Ajoutez le premier oeuf et une fois celui-ci incorporé, ajoutez les trois autres.

Faites chauffer l'huile. Pendant ce temps, formez des boules de pâtes que vous plongerez dans l'huile bouillante durant 25 minutes. Laissez refroidir et saupoudrez de sucre.

Petit plus ? Pour une version plus exotique, optez pour la touche antillaise en saupoudrant de noix de coco râpée. Vous pouvez également faire des beignets plus petits que vous disposerez sur une brochette en les alternant avec des morceaux de fruits, de quoi ajouter une touche colorée et printanière.

Beignets aux pommes à la poêle

Pour 4 personnes Préparation : 15 min Cuisson : 5 min Ingrédients : 2oeufs, 80g de sucre, 250g de farine, 200 ml de lait, 6 pommes, du sucre vanillé et de l'huile.

Epluchez les pommes et coupez-les en rondelles en enlevant le coeur. Fouettez le sucre et les oeufs jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ajoutez ensuite la farine et le sucre vanillé tout en incorporant progressivement le lait. Fouettez le tout et une fois une pâte sans grumeaux obtenue, laissez reposer 1h à température ambiante.

Faites chauffer l'huile dans une poêle. Pendant ce temps, plongez les rondelles de pommes dans la pâte à beignets. Laissez frire durant quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés.

Churros

Pour 4 personnes Préparation : 15min Ingrédients : 180g de farine, 20cl d'eau, 50g de beurre, 2oeufs, 1c. à café de sucre en poudre, une pincée de sel et de l'huile végétale.

Placez le beurre, l'eau, le sel et le sucre dans une casserole et portez le tout à ébullition. Versez la farine dans un saladier en y creusant un puit afin de vider la préparation liquide. Ajoutez les oeufs et remuez le tout. Laissez reposer une heure à température ambiante.

Faites chauffer l'huile dans une poêle. A l'aide d'une douille cannelée, formez les churros que vous plongerez dans l'huile bouillante. Une fois les churros bien dorés, servez.

Petit plus ? Idéal à déguster avec une sauce chocolat. Pour ce faire, faites bouillir 10 cl de lait et 10 cl de crème, ajoutez 150 g de chocolat noir et remuez à feu doux.

Rissoles à la confiture

Pour 6 personnes Préparation : 20min Cuisson : 6min Ingrédients : 400g de farine, 25g de sucre en poudre, 1 jaune d'oeuf, 200g de beurre, 100g de confiture de framboise, 10g de sucre glace, sel et huile pour friture.

Dans une casserole, faites fondre 30g de beurre et le sucre en poudre. Ajoutez l'eau, le jaune d'oeuf, la farine et le sel. Malaxez la pâte et formez une boule que vous placerez au réfrigérateur 1 heure.

Disposez la pâte sur un plan de travail fariné, placez les 130 g de beurre uniformément pis replier la pâte en 3. Aplatissez le tout et répétez l'opération trois fois. Laissez reposer 15 minutes au réfrigérateur.

Déposez des cuillérées de confitures en les espaçant puis pliez la pâte en deux. Découpez des formes à l'aide d'un emporte-pièce. A l'aide d'une fourchette, écrasez les bords et plongez les rissoles dans un bain de friture à 170°C. Dégustez.

Cornet de crêpes et chantilly à la confiture

Pour 10 cornets Préparation : 10min Cuisson : 20min Ingrédients : 20cl de crème liquide, 125g de farine, 1/4 de pot de confiture, 2c. à soupe de sucre glace, 110g de sucre, 6cl de lait, 6cl d'eau, 1oeuf, 65g de beurre et 1/2 cuillère à café d'extrait de vanille.

Faites fondre le beurre à feu doux puis le mélanger au sucre. Mélangez l'oeuf avec le lait, l'extrait de vanille et l'eau. Incorporez le mélange à celui du beurre et du sucre et ajoutez la farine. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Dans un poêle chaud, versez une louche de pâte et réalisez de fines crêpes. Une fois bien dorées, enroulez-les, à chaud, en cornet le temps qu'elles durcissent.

Pour la chantilly, montez la crème à l'aide d'un batteur électrique puis incorporez le sucre glace tout en continuant de battre le mélange. Ajoutez, sans trop remuer, la confiture.

Les cornets durcis, remplissez-les de chantilly à l'aide d'une poche à douille. Appréciez.

