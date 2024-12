La ville Lumière n’est jamais plus belle que pendant les fêtes de fin d’année. Pour savoir où loger à Paris cet hiver, la rédaction a testé des hôtels dans différents arrondissements de la capitale française avec un seul objectif: savoir où il fait bon séjourner.

ChouChou Hôtel (9e arrondissement)

En bref : Un hôtel branché où tout est prêt à être immortalisé sur Instagram : du bar à cocktails stylé et du foodmarket au petit-déjeuner au lit, en passant par les produits dérivés maison.

En détail : ChouChou incarne le chic parisien classique, avec ses auvents à rayures bleues. Cette esthétique se poursuit à l’intérieur, complétée par des tons verts modernes et des accents en velours, mis en valeur par des spots glamour et des lampes chaleureuses. Le restaurant et le bar affichent une touche bohème grâce à des tapis orientaux, des tables en bois et une profusion de plantes. L’hôtel est situé au cœur du vibrant 9e arrondissement, à deux pas du majestueux Palais Garnier, la plus ancienne salle d’opéra de Paris. La Rue Du Helder, rue calme entre deux grandes avenues, permet d’accéder à de nombreuses attractions à pied tout en profitant du calme en fin de journée.

Réserver ? À partir de 320 euros par nuit, chouchouhotel.com



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Hôtel Dalila (18e)

En bref : Un hôtel très abordable situé dans le 18e arrondissement en plein essor, mêlant style parisien typique et éléments de design contemporain.

En détail : L’hôtel a ouvert ses portes quelques semaines avant les Jeux olympiques de Paris. Les chambres présentent des pièces de design emblématiques comme la lampe Flowerpot de Verner Panton, des lampes métalliques de Charlotte Perriand ou encore des appliques murales du label danois Hay. La tête de lit colorée et capitonnée ajoute du cachet. Le 18e est en pleine mutation, avec de nombreux nouveaux restaurants et bars dans les environs. Avec des tarifs attractifs et une station de métro à proximité, c’est une base idéale et haute en couleurs pour explorer Paris.

Réserver ? À partir de 130 euros par nuit, hoteldalila.com



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Maison Delano (8e)

En bref : La combinaison d’un emplacement exceptionnel et d’une ambiance élégante vous donne l’impression d’être un véritable Parisien(ne).

En détail : Cette maison parisienne classique, construite en 1734 pour un aristocrate sous Louis XV, affiche aujourd’hui un luxe débordant avec ses plafonds hauts et ses grandes fenêtres. Dès l’entrée, les visiteurs découvrent La Chambre Bleue, le restaurant franco-andalou du chef étoilé Dani Garcia, où les fruits de mer et les influences espagnoles régissent la carte. Tout y est exquis. La Place de la Concorde est à sept minutes à pied, et les Champs-Élysées, les Galeries Lafayette, La Madeleine, le Musée d’Orsay et le Louvre sont à portée de marche.

Réserver ? À partir de 560 euros par nuit, maisondelanoparis.com



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

TOO Hôtel (13e)

En bref : Dormez avec une vue panoramique sur Paris jusqu’à la Tour Eiffel, et détendez-vous dans le jacuzzi extérieur en admirant le lever du soleil sur la Seine.

En détail : Conçu par Philippe Starck, l’intérieur des chambres joue avec des murs miroirs qui reflètent la ligne d’horizon parisienne. Depuis le restaurant TOO et la TacTac Skybar, perchés aux 25e et 27e étages, la vue embrasse le Sacré-Cœur, Notre-Dame et le Panthéon. Aucune autre vue n’est comparable à Paris. Laurent Taïeb, créateur de l’hôtel Madame Rêve, est à l’origine de ce projet. Le choix du 13e arrondissement témoigne du potentiel du quartier qu’il surnomme « downtown Paris ».

Réserver ? À partir de 233 euros par nuit, toohotel.com



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Bloom House Hotel & Spa (10e)

En bref : Un sentiment de vacances immédiat grâce à un intérieur rappelant davantage Ibiza que Paris, avec une cour centrale plantée d’exotisme et un bassin carrelé de bleu.

En détail : Des teintes douces, des lampes en terre cuite à franges et une profusion de coussins créent des chambres douillettes et parfaites pour Instagram. La plupart des 91 chambres disposent d’une terrasse donnant sur le jardin intérieur, tandis que les étages supérieurs offrent une vue imprenable sur le Sacré-Cœur. La piscine exceptionnellement longue pour Paris, avec jets de massage, est un véritable atout. Profitez du sauna ou réservez un massage. Proche de la Gare du Nord, l’hôtel permet de maximiser son séjour parisien.

Réserver ? À partir de 186 euros, bloomhouse-hotel.com



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Séjour dans un appartement design (18e)

En bref : Un Airbnb décoré dans un style scandinave, idéal pour ceux qui préfèrent séjourner comme des locaux dans un quartier résidentiel, loin de l’agitation touristique.

En détail : L’appartement impressionne par sa taille généreuse, une rareté à Paris. La grande salle à manger et le salon invitent à la détente, tandis que la cuisine entièrement équipée est parfaite pour préparer ses repas. De grandes fenêtres laissent entrer une abondante lumière naturelle, et avec un peu de chance, on peut apercevoir la Basilique du Sacré-Cœur au loin. Le canapé du salon se transforme en lit, ce qui permet d’accueillir jusqu’à quatre personnes.

Réserver ? À partir de 706 euros pour deux nuits, airbnb.be

Hôtel L’Ormaie (16e)

En bref : Un charmant hôtel quatre étoiles avec spa, idéalement situé à quelques pas de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées.

En détail : Cet hôtel boutique offre une expérience de pur plaisir. Le spa comprend une piscine, un sauna et un hammam, et les lits sont si confortables qu’il est difficile d’en sortir. L’aménagement allie élégance et ambiance chaleureuse : couleurs douces, grandes fresques de nature, lampes dorées et baies vitrées donnant sur les toits parisiens en zinc. Bonus : les chiens sont acceptés sur demande.

Réserver ? À partir de 198 euros, hotelormaie.paris



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.