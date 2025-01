Un week-end dans le Brabant wallon: les incontournables       

Envie de vous évader le temps d’un week-end? Le Brabant wallon est une destination qui ne demande qu’à être visitée.

Le Brabant wallon est trop souvent négligé. Pourtant, le centre de cette province est à moins de 40 minutes de Bruxelles et de Namur, et un peu plus d’une heure de Liège et de Tournai, en voiture. Elle dispose de joyeux touristiques, de logements insolites ou tout confort et de restaurants à tomber. Cerise sur le gâteau: emporter vos chaussures de marche, les balades se comptent par centaines. Son petit plus? D’est en ouest, la distance s’élève à 40, voire 50 kilomètres maximum, en quelques dizaines de minutes, vous passez d’une ville à l’autre. On s’y rend pour 4 raisons.

Pour son patrimoine

Adepte de vieilles pierres, on vous conseille de vous balader dans l’abbaye de Villers-la-Ville. Cette bâtisse, aujourd’hui en ruine, renferme plus de 900 ans d’histoire. Bien que détruites à plusieurs reprises, ses ruines sont bien conservées et impressionnantes. Envie de vous plonger dans son histoire? Téléchargez l’application « Abbaye de Villers ». Ce guide multimédia vous propose des reconstitutions, des informations audio ou encore des cartes interactives.



Pour les sportifs, rendez-vous au Domaine de la bataille de Waterloo 1815. L’occasion de gravir les 226 marches de la Butte du Lion et d’avoir une vue panoramique sur la région et surtout sur le champ de bataille. Ce cône se situerait à l’endroit où le Prince d’Orange a été blessé, avant de monter sur le trône des Pays-Bas. Le lion est le symbole de la victoire des monarchies. D’autres bâtiments et musées sont à visiter sur le site.

Pour la vie de château, c’est au Domaine d’Hélécine que vous devez rendre. Son château néoclassique, datant du 18e siècle, est remarquablement bien conservé. Il sert aujourd’hui comme lieu de réception, mais son parc de 28 hectares est libre d’accès. Il comprend une réserve naturelle, des plaines de jeux, des étangs de pêche, mais aussi un mini-golf et un terrain de pétanque. Un parcours est également à réaliser pour découvrir les anecdotes de ce domaine, ses cachettes ainsi que toutes ses particularités.



En vrac, on apprécie également l’immensité de la Collégiale de Nivelles, l’une des églises romanes les plus anciennes et importantes d’Europe. Mais aussi Domaine régional Solvay à La Hulpe, ce paradis de verdure de 227 hectares est à 15 minutes de Bruxelles et abrite un Château et la Fondation Folon.

Pour ses balades

Si vous aimez les promenades en forêt ou à travers champs, vous allez être servi. En fonction de la distance que vous souhaitez, de la difficulté et des paysages que vous voulez côtoyer durant quelques kilomètres, choisissez parmi 43 randonnées sur le site destinationbw.be. Et pour davantage de parcours, rien de mieux que les Offices du Tourisme qui délivrent des guides de randonnées.

L’idéal est de combiner une balade avec la visite d’un des monuments proposés au-dessus.



Pour sa gastronomie

Les établissements où s’attabler ne manquent pas. Pour un brunch ou un lunch, on recommande Madame Oleson à Genappe. Tout est fait-maison! À Waterloo, on pousse la porte de Cali. Et si vous êtes proche de Wavre, on goûte aux préparations de chez Seventeen, les produits sont frais et halal.



Pour un souper sans chichi mais avec des produits de qualité et plein de saveurs, on entre dans l’ancienne gare de Court-Saint-Etienne. Elle a été transformée en un établissement horeca, mais aussi en un espace de co-working, un repair café… Bienvenue au Quatre-quarts. Dans le même style, on apprécie aussi Chez Bobbi à Ittre. Un lieu multifonction: vous pouvez manger, boire leur bière qu’ils brassent, faire des petites emplettes de produits de la région, assister à un spectacle de stand-up, les activités sont nombreuses et le lieu chaleureux.

Pour une ambiance brasserie qui propose des classiques, on se rend au Chalet de la Forêt à Villers-la-Ville, au Café de la Lanterne à Genappe, au Café de la Poste à Chaumont-Gistoux, au Café des Halles à Louvain-la-Neuve ou encore à La Taverne de l’Homme Bleu à la Hulpe (uniquement le midi).



Pour un repas plus raffiné, on déguste les plats de Dis-moi où à Nivelles. La Meunerie, à Houtain-le-Val, propose des plats classiques avec un supplément finesse! Pour des préparations qui font honneur au végétal, on découvre le menu du restaurant l’Elément, à Genappe. Cet établissement, qui fait partie du complexe hôtelier Indrani Lodge, cultive ses propres légumes. En enfin, on s’extasie devant la cuisine de Benoît Hellepute, chef du restaurant Une Autre Histoire à Walhain.



Si une petite envie de voyage vous prend, goûtez aux ramens et aux baos de chez Baratie à Louvain-la-Neuve. Pour un petit goût de Grèce, on s’installe à L’Ambroisie à Nivelles. Pour rejoindre la Thaïlande, version gastronomie, on va chez Lek Thaï Chef à Waterloo.



Pour ses logements

Pour se relaxer et bénéficier d’un établissement labellisé Clef Verte, qui prône la durabilité et l’éco-responsabilité, direction Genappe et les chambres de l’Indrani Lodge. Au milieu de la forêt de Soignes, vous trouverez également le complexe hôtelier et l’espace wellness du Dolce La Hulpe. Le long de l’eau, vous pouvez loger au Martin’s Château du Lac situé juste à côté du Lac de Genval.



Des logements insolites sont également disponibles. Pour un moment de pur détente à deux, on investit le chalet Oslo Chéri à Rixensart, avec son bain nordique, son petit feu et son jardin privé. Pour un week-end entre copains, mais où chacun a sa propre intimité, on réserve les cabanes ou le gîte du Domaine des Trois Tilleuls à Villers-la-Ville. Dans le même style, à Incourt, le Domaine viticole de Biamont propose de loger dans des « barriques ». Un petit logement disposant d’un jacuzzi extérieur. Pour les familles, un chalet est également disponible. Et pour terminer en beauté, à Ittre, il est possible de loger sur une péniche, Tabor 67, disposant de quatre chambres, un espace wellness ainsi qu’une piscine. Dépaysement garanti!