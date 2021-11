Avec la crise sanitaire, les concepts éphémères ont la cote. Deux adresses bruxelloises à ne pas rater.

Le plus osé

Une cantine japonaise en pleine rue des Bouchers? On doit cette audace à Elie Starc et Raphaël Muguet. Le coeur de Konchu, c'est le curry japonais, le fameux "nihon karé", un mets très populaire au pays du Soleil levant qui en livre une version souvent plus douce que l'Inde. On choisit d'abord la base du plat, riz ou nouilles udon. Ensuite le "topping", viandeux (boeuf, porc ou poulet frit) ou végétarien (aubergine laquée au miso, tofu piquant ou légumes en tempura). Enfin, place aux extras (oeuf mariné dans le soja, omelette façon okonomiyaki, poulet piquant).

konchu.eu

Jusqu'au 4 décembre

Ici et Maintenant © SDP

Le plus en vue

Jusqu'au 11 décembre, le restaurant Ici et Maintenant investit le 8e étage du mythique immeuble CBR. Difficile de trouver un endroit plus stylé, tant on sait combien ce bâtiment - conçu par Constantin Brodzki - a marqué l'inconscient collectif bruxellois.

On profite du décor, de la vue mais aussi de l'excellent menu 4-services signé Saskia Félix (Ici et Wabi à Ixelles, Les Terres d'ici à La Hulpe). Le service en salle est assuré par Tchop, figure connue de la restauration de la capitale, entre autres pour les néo-cantines Eat et Tchop Tchop.

Réservations sur Tablebooker

Jusqu'au 11 décembre

Une cantine japonaise en pleine rue des Bouchers? On doit cette audace à Elie Starc et Raphaël Muguet. Le coeur de Konchu, c'est le curry japonais, le fameux "nihon karé", un mets très populaire au pays du Soleil levant qui en livre une version souvent plus douce que l'Inde. On choisit d'abord la base du plat, riz ou nouilles udon. Ensuite le "topping", viandeux (boeuf, porc ou poulet frit) ou végétarien (aubergine laquée au miso, tofu piquant ou légumes en tempura). Enfin, place aux extras (oeuf mariné dans le soja, omelette façon okonomiyaki, poulet piquant). Jusqu'au 11 décembre, le restaurant Ici et Maintenant investit le 8e étage du mythique immeuble CBR. Difficile de trouver un endroit plus stylé, tant on sait combien ce bâtiment - conçu par Constantin Brodzki - a marqué l'inconscient collectif bruxellois. On profite du décor, de la vue mais aussi de l'excellent menu 4-services signé Saskia Félix (Ici et Wabi à Ixelles, Les Terres d'ici à La Hulpe). Le service en salle est assuré par Tchop, figure connue de la restauration de la capitale, entre autres pour les néo-cantines Eat et Tchop Tchop.