Coin Coin se découvre comme une enseigne surdouée de la pasta, entre autres grâce à plusieurs sortes de pâtes réalisées sur place. Réactive et ouverte de 17h30 à 21 heures (sauf lundi et mardi), elle propose la quasi-totalité de sa carte à emporter.

En poussant la porte, on ne peut s'empêcher de jeter un oeil sur l'alléchant décor signé par Nicolas Léonard, le frère du chef, déjà repéré pour sa collaboration avec Line Couvreur (Les Filles). L'architecte d'intérieur a imaginé un écrin à la fois décontracté et chic que ponctuent un imposant meuble à multiples tiroirs (ils contenaient des fichiers) chiné en Pologne et un très élégant îlot central qui accueillait cinq personnes avant que le Covid ne s'en mêle. Au lieu de s'installer, on se contente d'emporter la commande passée en ligne. En guise d'apéro-entrée, on mise sur un esprit de grignotage bistro à la faveur d'un duo de saucisses sèches (8,80 euros) venu en direct des Abruzzes. Le plat? On le choisit végétarien, soit une préparation alla Norma (14,80 euros) dont on apprécie le mélange aubergine, passata, basilic et ricotta. Le plus? Indubitablement l'ail rose délicieux en provenance de Lautrec, qui signe un plat de caractère ne souffrant pas une seconde du voyage.