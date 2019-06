Le restaurant de la semaine: Floyd's, coup de génie sur les burgers

Michel Verlinden Journaliste

Les lecteurs fidèles le savent : le burger ne nous allèche pas plus que ça. Déséquilibré (trop de pain étouffe le goût), le créneau est usé jusqu'à la moelle par des cantines sans âme. Pas obtus pour autant, on peut déposer le crucifix et sortir ses doigts quand il le faut.

© Michel Verlinden