"On vous cuisine un bel avenir", promettent Les Filles sur la vitrine de leur nouvelle implantation bruxelloise. Après le centre-ville, le musée Bellevue, le Wolf et le Parlement européen, l'enseigne signe un monumental comptoir traiteur à Uccle.

Où? 1250, chaussée de Waterloo, à 1180 Bruxelles. Tél.: 02 511 25 54. lesfilles.be Genre Comptoir traiteur

La décoration épate, à la faveur d'un grand quadrilatère tout en transparence dans lequel trône un magnifique autel en marbre. Au plafond, des luminaires tentaculaires disent un endroit racé. La configuration, elle, raconte les changements d'une époque parfaitement absorbés depuis plus de dix années d'existence: au départ était un concept de table d'hôtes qui a glissé - même s'il sera encore possible d'y manger quand ce sera autorisé - vers une formule "à emporter", consacrant ainsi notre repli consenti vers l'intérieur.

Les fondamentaux sont respectés: une cuisine durable, faite sur place, 100% bio, de saison et issue de petits producteurs. Sans doute par besoin d'être rassuré et consolé, on commande des boulettes sauce tomate (13,50 euros). On retient une préparation légèrement piquante qui cible un palais adulte ainsi que des pignons de pin conférant au haché une vraie personnalité. Le riz aux oignons, les blettes et les courgettes croquantes achèvent de régaler.

