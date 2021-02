En cuisine. Restos, take-away, caves ou épiceries: une rubrique qui mâche le meilleur de la scène food. Et s'en régale avec vous.

Où? Rambo, 7, rue de Washington, à 1050 Bruxelles.

Si vous pensiez, comme nous, que le burger était un morceau de viande ayant définitivement dégouliné tout ce qu'il avait à dire, vous allez en être pour vos frais. Un collectif de "five guys" bruxellois, dont John Prigogine et Xavier Chen d'Old Boy, a décidé de défibriller le coeur défaillant de cette spécialité exaltée par les Etats-Unis.Pour ce faire, ces petits futés ont opéré un retour aux sources en misant sur un concept "smash", soit une version écrasée du genre qui possède la particularité d'enclencher la célèbre réaction de Maillard - qui compresse les sucs de cuisson pour une caramélisation express - et de conférer ainsi à la bidoche un côté croustillant. Un miracle crispy? Tu l'as dit, baby. On aime le fait que la viande, du black angus juteux, a été dénichée chez l'un des meilleurs bouchers bruxellois, à savoir Wesley's Butcher Shop (Schaerbeek). Mais peut-être que la meilleure nouvelle liée à cet endroit au décor brut et ponctué d'affiches colorées très West Coast, c'est d'avoir élaboré une alternative végétarienne, s'appuyant sur le substitut Beyond Meat imaginé à Los Angeles, dont la mâche et le goût impressionnent. Celle-ci ne pourra que ravir tous ceux qui vivent des nostalgies carnivores. Le tout pour une carte serrée: trois "patties" s'affichant chacun à 10 euros et des frites dignes de ce nom (3,50 euros).