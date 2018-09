Nos 100 adresses coups de coeur : 12 adresses où bruncher ce week-end

Une petite adresse en coin de rue qui a tout compris à l'air du temps. Le lieu culmine à la faveur d'un brunch dominical bien senti. Avertissement : le spot est prisé, mieux vaut donc venir tôt... ou tard. Dès l'entrée, on se sent bien dans le décor de bistrot boisé, éclairé par de grandes vitrines. Atmosphère " les copains d'abord " garantie. Au programme : boisson chaude, verre de prosecco, pain (avec confiture, pâte à tartiner, miel et sirop de Liège), charcuterie, oeuf et lard fermier, pain perdu et fruits de saison. En plus d'être roboratif, cet enchaînement de réjouissances témoigne d'une vraie attention au produit.

