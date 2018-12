Yoth Ondara, le chef de Crab Club, réinvente le surf and turf

Longtemps, les accords terre-mer se traînaient en cuisine. C'était particulièrement vrai à Bruxelles où les audaces se comptaient sur le bout des doigts. Puis Crab Club vint. Auréolée d'un nom percutant, cette enseigne à la déco brutaliste a totalement modifié la donne par le biais de compositions déjantées. Une vraie révolution gustative menée à coups de palourdes-chorizo-cidre ; cochon et poulpe laqué ; filet de hareng avocat et oeuf ; oeuf cocotte au tourteau ; pâtes moules de bouchot et sauciss...