Alors que son restaurant italien Da Mimmo, à Bruxelles, vient de faire peau neuve, Gerardo Metta, l'un des plus jeunes chefs étoilés belges, répond à notre interview sur le vif.

La question qu'on vous pose le plus souvent?

On me demande souvent comment un Italien du Sud a bien pu décider de s'installer en Belgique, surtout par rapport à la météo... En vérité, je n'ai jamais vraiment répondu à cette question. J'aime la Belgique et ses habitants. Cela fait déjà huit ans que je vis ici.

La compétence inutile que vous maîtrisez?

Je suis un bon photographe amateur. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des photos, donc cette compétence ne me sert pas à grand-chose si ce n'est pour alimenter mes réseaux sociaux.

Un sport que vous pratiquez... en pensée?

Beaucoup de sports téméraires, comme le parachutisme!

La ville ou le pays dont vous n'êtes jamais vraiment revenu?

Amalfi est une ville située sur la côte de Campanie près de Naples. J'ai adoré la beauté et le calme qui émanent de cette destination. J'ai beaucoup voyagé et même très loin, mais je n'ai jamais été frappé dans l'âme comme l'a fait Amalfi et sa côte.

La personne qui a le plus d'influence sur vous?

Je dois beaucoup à ma copine Principia qui me soutient et m'aide. Si j'ai besoin de conseil, c'est la seule personne qui sait influencer ma pensée. Ma famille est très importante pour moi également.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Je pense qu'il est important de prendre soin des autres, donc j'aurais inclus dans le parcours scolaire des cours de secourisme, en faisant ça nous aurions tous les bases pour sauver une vie.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Le tiramisu, sans hésiter! Cela me rappelle les dimanches en famille, c'était le dessert du jour. Il était toujours là, et bien heureusement!

L'achat le plus bizarre que vous ayez fait?

Le trophée de l'achat le plus bizarre que j'ai fait revient à un pull avec un renne et Père Noël. Je ne l'ai jamais porté en vérité. Je le trouvais vachement mignon avant de l'acheter, mais une fois qu'il est arrivé à la maison, j'en avais honte.

Votre dernier coup de gueule?

Je ne suis pas du genre à crier ou à m'emporter, je suis très posé dans les situations critiques et j'essaye plutôt de chercher des solutions au lieu d'ajouter des problèmes à ceux déjà existants.

La dernière fois que vous vous êtes trompé?

Ça m'arrive très souvent, et j'ajouterais que c'est une bonne chose je pense, car sans erreurs, il est impossible de s'améliorer.

Ce que vous avez appris sur vous durant la pandémie?

J'ai appris à apprécier ce qu'il y a de plus important dans la vie: la famille, la santé et le temps.

Ce que vous avez envie de faire, là, tout de suite?

J'ai très envie d'aller à la mer, sur une île isolée. De me retrouver tout seul avec la nature.

Da Mimmo, 24, avenue du Roi Chevalier, à 1200 Bruxelles. da-mimmo.be

