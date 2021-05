La pomme de terre ne doit pas forcément être morne. Voici trois façons de la sublimer pour qu'elle accompagne vos repas du quotidien. Il est même possible qu'elle en devienne ainsi la vedette.

Des pommes de terre parfaitement rôties

Pour atteindre la perfection, elle doit être tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Voici la meilleure façon d'y parvenir selon De Morgen:

Tout d'abord, on ne place pas tout d'un coup au four. On prend la peine de précuire brièvement (10 à 15 minutes) ses pommes de terre dans de l'eau salée (et elle doit être bien salée).

Une fois précuite, on les égoutte et on les étale sur une plaque de cuisson (attention pas un plat en verre ou en terre cuite). On les laisse reposer un peu, puis on place un papier de cuisson au-dessus et on presse fort. Les pommes de terre étant ainsi craquelées, elles vont gagner en croquant.

Pour finir, on les frotte avec de l'huile d'olive, on poivre et on soupoudre de sel. Vous les placez ensuite dans un four très chaud (220°) et il ne reste plus qu'à attendre 40 minutes.

Pomme de terre suédoise

Ici aussi, c'est croustillant. Mais en plus cela offre un joli effet.

© getty

Lavez les pommes de terre et séchez-les avec un essuie de cuisine. Ensuite, taillader les pommes de terre tous les 2 ou 3 millimètres. Pour être sûr d'aller suffisamment profond sans pour autant traverser l'ensemble, placer des baguettes chinoises de chaque côté.

Dans un plat, placez vos pommes de terre et badigeonnez-les avec un mélange fait d'huile d'olive, d'ail et d'herbes. L'idéal est de faire pénétrer l'huile dans les lamelles.

Placez le plat pour 40 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Vous verrez qu'au cours de la cuisson la pomme de terre va s'ouvrir.

Les vraies pommes de terre rissolées

Loin de leur version surgelée, les pommes de terre rissolées minute sont d'une autre envergure. On épluche, coupe en dés et lave les pommes de terre. On prend la peine de bien les sécher avec un essuie de cuisine.

Ensuite dans un poêle, on chauffe l'huile et du beurre sur un feu doux. Une fois qu'il y a un peu de mousse dans le beurre, on ajoute les pommes de terre. On laisse cuire 15 minutes, on les retourne, puis on laisse encore cuire 15 minutes. Poivre et sel et c'est prêt.

Mais aussi:

>>> Recette de "chips" de pommes de terre en brochettes (vidéo

>>> La pomme de terre en 7 recettes végétariennes

>>> Crêpe de pommes de terre croustillante avec polenta et fromage

>>> Recette de Cake de pommes de terre polonais au yaourt et persil

>>> La recette de la purée de Joël Robuchon

>>> Pommes de terre farcies au thon

>>> Gratin de pommes de terre et de potiron

>>> Le rösti

Pour atteindre la perfection, elle doit être tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Voici la meilleure façon d'y parvenir selon De Morgen:Tout d'abord, on ne place pas tout d'un coup au four. On prend la peine de précuire brièvement (10 à 15 minutes) ses pommes de terre dans de l'eau salée (et elle doit être bien salée). Une fois précuite, on les égoutte et on les étale sur une plaque de cuisson (attention pas un plat en verre ou en terre cuite). On les laisse reposer un peu, puis on place un papier de cuisson au-dessus et on presse fort. Les pommes de terre étant ainsi craquelées, elles vont gagner en croquant. Pour finir, on les frotte avec de l'huile d'olive, on poivre et on soupoudre de sel. Vous les placez ensuite dans un four très chaud (220°) et il ne reste plus qu'à attendre 40 minutes. Ici aussi, c'est croustillant. Mais en plus cela offre un joli effet. Lavez les pommes de terre et séchez-les avec un essuie de cuisine. Ensuite, taillader les pommes de terre tous les 2 ou 3 millimètres. Pour être sûr d'aller suffisamment profond sans pour autant traverser l'ensemble, placer des baguettes chinoises de chaque côté. Dans un plat, placez vos pommes de terre et badigeonnez-les avec un mélange fait d'huile d'olive, d'ail et d'herbes. L'idéal est de faire pénétrer l'huile dans les lamelles. Placez le plat pour 40 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Vous verrez qu'au cours de la cuisson la pomme de terre va s'ouvrir. Loin de leur version surgelée, les pommes de terre rissolées minute sont d'une autre envergure. On épluche, coupe en dés et lave les pommes de terre. On prend la peine de bien les sécher avec un essuie de cuisine. Ensuite dans un poêle, on chauffe l'huile et du beurre sur un feu doux. Une fois qu'il y a un peu de mousse dans le beurre, on ajoute les pommes de terre. On laisse cuire 15 minutes, on les retourne, puis on laisse encore cuire 15 minutes. Poivre et sel et c'est prêt. Mais aussi: >>> Recette de "chips" de pommes de terre en brochettes (vidéo>>> La pomme de terre en 7 recettes végétariennes >>> Crêpe de pommes de terre croustillante avec polenta et fromage >>> Recette de Cake de pommes de terre polonais au yaourt et persil>>> La recette de la purée de Joël Robuchon >>> Pommes de terre farcies au thon>>> Gratin de pommes de terre et de potiron>>> Le rösti