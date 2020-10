Elle était autrefois le fruit de la tradition et de la culture. Aujourd'hui, l'alimentation est devenue un sujet de réflexion omniprésent, voire un sujet de société, parfois clivant. Engagée dans la cause animale avec pour objectif de réduire les souffrances animales et le nombre d'animaux tués, l'association L214 sort un guide végane, très pratique, destiné aux curieux, aux végétariens convaincus ou aux nouveaux véganes, et à tous les autres, omnivores, flexitariens, aux "sans chapelle", juste intéressés à végétaliser leur assiette correctement.

Que ce soit pour des questions environnementales, de bien-être animal ou de santé, la réduction de la consommation de viande, et par extension de produits d'origine animale, est de plus en plus prégnante. Rendue célébre pour ses opérations en caméra cachée dans les élevages et autres abattoirs pour dénoncer leurs pratiques, l'association française L214 en a fait son fer de lance.

Pour aider tous ceux qui souhaitent réduire cette consommation voire la supprimer une bonne fois pour toutes, L214 a mis au point ce guide, véritable outil pour mener à bien cette "mission". Au menu, 45 recettes simples et gourmandes, informations nutritionnelles, conseils pratiques, tout y est. Comment remplacer les oeufs? Quelles alternatives au fromage? Où trouver la vitamine B9, nécessaire à la création de nouvelles cellules? Comment cuisiner express sans produits animaux? Ce guide répondra à toutes vos questions, et même à celles que vous ne vous posiez peut-être pas encore. Le tout préfacé par le Dr Sébastien Demande, médecin généraliste nutritionniste et membre (bénévole) de la commission nutrition santé de l'Association végétarienne de France, et "sans intérêt financier avec le sujet de ce livre". Le tiramisu, la bolo (voir la recette ci- dessous) et les burgers veganes n'auront plus de secrets pour vous.

