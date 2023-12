On passe quand même un bon tiers de notre vie au lit, alors autant que notre chambre soit accueillante. Matières, teintes et aménagement… Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous livre ici une sélection de projets cosy qui vous donneront l’envie de vous blottir sous la couette.

1. On mise sur des matériaux naturelles

Bois d’Amazakoué, marbre Calacatta Oro, draps et rideaux en lin forment le trio de matériaux parfait pour ce penthouse situé à Nieuport et imaginé par un couple de décorateurs, Philip Soen et Ilse Vanhoutte. Leur objectif : créer une atmosphère chaleureuse qui sente bon les vacances. Et c’est réussi ! Car le bois foncé apporte un côté enveloppant qui est contrebalancé, pour éviter de se sentir enfermé, par des tentures aux teintes douces et une grande baie qui baigne la chambre de lumière. On remarquera aussi que l’espace est particulièrement restreint. Ce qui renforce la sensation de cocon où se lover après une balade au vent sur la plage.

© Verne

2. On opte pour de la moquette à motifs

Pour la chambre de ce petit pied-à-terre bruxellois aux allures de boudoir, l’architecte d’intérieur Kim Verbist a opté pour un motif floral excentrique signé par le label néerlandais Moooi. Celle-ci apporte en même temps un côté enveloppant et de la couleur à l’espace. Ce qui le rend très chaleureux. Les murs peints en noir renforcent encore ce côté cocon. L’idée de la conceptrice était de créer une véritable suite d’hôtel pour cette pièce, avec la salle de bains séparée du lit par un simple miroir sans tain.

© LAETIZIA BAZZONI

3. On choisit un ton bleu nuit

Caroline Notté l’avoue : elle est « plutôt more is more que less is more ». Pour son habitation, en bordure de forêt de Soignes, elle n’a donc pas lésiné sur les couleurs et les matières différentes pour créer un éclectisme joyeux. L’architecte et designer d’intérieur a travaillé par coups de cœur et pour sa chambre a opté pour un bleu nuit qui pose le cadre nocturne douillet. Et qui est rehaussé de textiles et tapis multicolores, dont une tapisserie de KRJST Studio. Le fait de placer cette oeuvre juste derrière le lit apporte visuellement encore plus de douceur.

© Jan Verlinde

4. On crée un intérieur tout en bois

Le bois du sol au plafond en passant par les murs assure ici un esprit chalet qui stimule l’imaginaire. On s’imagine bien dévaler les pentes neigeuses de la station de Gstaad, où est situé ce logement. Puis, venir se reposer dans ce cocon qui sent bon les essences végétales authentiques. Le toit pentu et la petite niche façonnée à l’arrière de la tête de lit et intégrant les tables de nuit renforcent cette sensation de bien-être. Emmanuel de Bayser, à la tête de concept stores berlinois prisés, et son compagnon Josef Voelk ont néanmoins eu la présence d’esprit, dans d’autres pièces de l’habitation, de laisser aussi des murs blancs, pour éviter l’effet oppressant de cabane. User du bois donc, mais ne pas en abuser.

© STEPHAN JULLIARD

5. On entoure sa chambre de rideaux

« Les gens se concentrent encore trop souvent sur la nécessité d’avoir tout de suite de grands espaces et des meubles gigantesques », explique l’architecte Ben Van Dessel qui a aménagé ce penthouse anversois en bricolant et misant sur le géant suédois du meuble. Pour isoler sa chambre du reste du logement et lui donner ce côté « bulle » nécessaire au bien-être, il a entouré le lit de rideaux rouges chaleureux, fixés sur une simple tringle au plafond. cette tenture crée une séparation visuelle sans perdre la notion d’espace globale. Entre le salon et la chambre à coucher, le plafond a été surbaissé : encore un belle idée pour renforcer l’idée de cocon.

© Hannelore Veelaert

6. On choisit des matières toutes douces

Est-il possible de rendre un loft en béton chaleureux et apaisant? Lauwri et Barrington, qui travaille chez Dieter Vander Velpen Architects , répondent en choeur : « évidemment! » Car pour rénover cette habitation, ils sont parvenus a soigner les détails de façon à ce qu’on ressente vraiment un côté confortable et humain dans l’ensemble. Démonstration avec la chambre : un cocon apaisant qui peut être isolé du reste par des tentures aux teintes douces. La rudesse du béton y est contrebalancée par un duveteux tapis et des accessoires textiles soigneusement posés sur le lit. La lampe en papier qui surplombe le matelas renforce aussi le côté cosy et moins industriel, de cette pièce.

© Hannelore Veelaert

