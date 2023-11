La rénovation ingénieuse d’un loft en béton à Anvers

De la grille de chauffage au sol en mosaïque: Lauwri et Barrington ont soigné chaque centimètre carré pour la rénovation de cet appartement. Le secret de leur réussite? De nombreuses heures de travail et beaucoup d’amour…

Pour bien appréhender l’appartement de Lauwri et Barrington, il ne suffit pas de jeter un rapide coup d’œil autour de soi. Il faut s’agenouiller pour toucher les fins carrelages japonais rectangulaires savamment alignés. Ou se glisser entre le canapé et la fenêtre pour admirer l’originale grille de chauffage. Les détails sont nombreux et témoignent de l’œil attentif de ceux qui ont conçu ces lieux.

D’autant que l’agencement et la fonctionnalité ont eux aussi été étudiés avec soin. La preuve que quand deux talents de la trempe de Lauwri, graphiste, et Barrington, architecte chez Dieter Vander Velpen, s’allient, c’est souvent pour le meilleur.

« En raison de mon travail, je pense de manière formelle et rationnelle, explique ce dernier. Lauwri, elle, est douée pour créer une atmosphère, jouer avec les textures et les couleurs. Elle a une sorte de naïveté rafraîchissante qui m’attire. C’était fascinant de découvrir comment nous pouvions aller plus loin ensemble. »

Le père de Barrington, l’artiste Elie Lambert, a fait don de peintures et vases au couple. Autour de la table, on retrouve des chaises de Rudi Verelst pour Novalux. © Photos Hannelore Veelaert

Une table de mixage intégrée

Il y a quatre ans, le couple a craqué pour un appartement d’une chambre au stade de gros œuvre dans un quartier agréable de Borgerhout. Et il s’est attaqué à la rénovation, qui a duré plusieurs années.

« Nous avons presque tout fait nous-mêmes, nous confie la propriétaire. Nous avons rejointoyé les carreaux de la salle de bains en plein hiver et j’ai patiemment assemblé le sol en mosaïque alors que j’étais déjà bien enceinte. J’ai d’ailleurs perdu les eaux alors que j’achevais cette tâche. Comme si mon corps savait que ce projet devait être terminé et qu’il était temps de passer au suivant. »

Cet appartement a été méticuleusement aménagé. Démonstration avec ce fin carrelage rouge posé avec patience dans le séjour et la salle de bains. © Photos Hannelore Veelaert

Le duo a d’abord dessiné l’aménagement des pièces sur papier, et seuls des ajustements mineurs ont été faits par la suite. L’espace ouvert équipé d’un long canapé a ainsi été revu pour créer, à côté du salon pour les visiteurs, un coin divan surélevé plus cosy où les habitants peuvent se blottir le soir. Une table pour mixer, et la collection de disques qui va avec, a également été intégrée au séjour.

Une grille de chauffage astucieuse

Le tandem n’a pas non plus hésité à innover avec beaucoup de créativité. Par exemple, il a utilisé les restes de caoutchouc mousse des divans pour concevoir des œuvres plâtrées sur le mur.

La lampe tubulaire au-dessus de la table basse a, elle, été réalisée avec un lampadaire Ikea suspendu à l’horizontale. Plus insolite encore, la grille de chauffage a été élégamment encastrée.

« Ce genre d’idée est typique de Lauwri, admire son compagnon. Nous nous promenions pour la énième fois chez Brico, quand une tringle à vêtements en métal a attiré son attention. Elle y a vu la grille parfaite. Mais pour cela, il a fallu meuler 185 pièces à la main, avec des dimensions variant chaque fois de façon infime. »

La grille de chauffage est composée avec des tringles à vêtements. © Photos Hannelore Veelaert

Bref, ce furent des journées parfois très intenses, mais qui n’ont jamais entaché leur bonne entente. Au contraire, cela leur a permis de découvrir qu’ils souhaitaient unir leurs forces plus souvent.

« Nous avons tous les deux un travail merveilleux, mais nous ressentons en parallèle le besoin de nous exprimer sans avoir à tenir compte d’un client, observe la maîtresse des lieux. Dans mon secteur, le numérique domine et les missions concrètes et plus tactiles me manquent. C’est pourquoi nous aimerions fusionner nos univers pour créer une ligne de meubles. »

La banquette en carreaux japonais s’étend d’un bout à l’autre et peut s’utiliser de diverses façons. © Photos Hannelore Veelaert

Un long meuble polyvalent

Pour ce projet-ci toutefois, il n’était pas question d’encombrer l’espace de trop de mobilier. Un pan de mur entier a donc été réquisitionné pour y placer une longue et unique armoire fonctionnelle qui intègre par ailleurs diverses fonctions. Derrière cette chaude paroi en mélèze teinté, se cachent notamment un bureau, un dressing, des appareils de cuisine et une table à langer.

Une attention particulière a aussi été apportée aux divers sièges choisis. Outre un ensemble de chaises vintage rouge-brun avec table assortie et des fauteuils individuels en bouclette de HK Living, ce sont les modèles des années 70 qui attirent le regard. Barrington et Lauwri ont acheté ce set chromé à un prix avantageux et n’ont découvert qu’après coup qu’il s’agissait d’un exemplaire presque intact du designer belge Rudi Verelst pour Novalux.

Un miroir a été placé entre les armoires de cuisine, ce qui donne l’impression qu’il se passe encore quelque chose derrière la paroi. © Photos Hannelore Veelaert

Un banc qui traverse l’habitation

Ce qui frappe également, ce sont les œuvres d’art et les vases qui décorent l’habitation. « Mon père, Elie Lambert, a eu une carrière passionnante en tant que marchand de chevaux de course, antiquaire et surtout artiste, précise le propriétaire. Il m’a fait don d’un certain nombre d’objets que je considère comme des fragments de sa vie. »

Par ailleurs, les œuvres de Cleon Peterson occupent une place importante, le couple s’étant rencontré lors d’une exposition de cet artiste américain.

Lorsque les rideaux sont tirés, la chambre se transforme en un cocon apaisant. © Photos Hannelore Veelaert

Clou du spectacle: en face du long rangement sur mesure se trouve un banc longiligne, posé sur des pieds en bois. Tout comme pour le sol carrelé, Lauwri a fait preuve d’une patience angélique pour enduire les pieds de plâtre au pinceau, couche après couche, jusqu’à ce qu’ils aient la bonne texture.

Les dalles japonaises de l’assise, d’un rouge profond, ont été alignées avec soin: il s’agissait de bien calculer pour que les modules s’ajustent parfaitement, sans devoir couper un carreau. La teinte de cette céramique s’harmonise avec le bois de l’armoire en face. Elle est aussi utilisée dans la salle de bains, compacte et surélevée, pour donner un sentiment de cocon.

Une rénovation cocon

« Cet appartement joue avec l’atmosphère tout au long de la journée, témoigne Lauwri. Le jour, il y a une merveilleuse fraîcheur, et le soir, le mélèze et les carreaux créent une lueur chaleureuse. Et le coin salon surélevé est aussi très attrayant pour organiser une soirée dansante. »

Tout en enfilade, le séjour est cerné d’un côté par un long banc et de l’autre par un meuble polyvalent. © Photos Hannelore Veelaert

Depuis, la famille s’est agrandie. Une petite fille court désormais partout et partage l’unique chambre, compliquant un peu les choses. Peu avant la publication de ce numéro, l’appartement a donc été vendu. A la fin de l’année, Lauwri et Barrington iront dans un logement plus spacieux et le processus de conception et de rénovation repartira de zéro.

« Cela fait mal de quitter cet endroit, il y a tellement d’amour dedans, avoue Barrington. Et c’était très spécial d’avoir Cece si près de nous. Mais il est temps qu’elle ait sa propre chambre. »

En bref Barrington Lambert et Lauwri De Pater Barrington est diplômé en sciences de l’architecture de l’Université d’Anvers. Il travaille comme architecte chez Dieter Vander Velpen Architects depuis 2015. Lauwri a étudié les beaux-arts à Sint Lucas, à Anvers. Elle a cofondé Lobster, un studio de branding et de direction créative, avec Tessa Persoons en 2017. Elle enseigne également le design de communication à la Karel de Grote Hogeschool. Tous deux vivent à Anvers et ont une petite fille de 1 an et demi, Cece.

Barrington et Lauwri. © Photos Hannelore Veelaert

