A Bruxelles, l’appartement minimaliste de l’architecte d’intérieur Alain Friant

Urbain dans l’âme, Alain Friant a élu domicile dans cet appartement du centre bruxellois aux allures haussmanniennes. Moulures, balcon en fer forgé et plancher en point de Hongrie y dialoguent avec quelques meubles contemporains dans un ensemble très minimaliste.

Lorsqu’on pénètre chez Alain Friant, on est avant tout frappé par le peu de meubles et déco disposés dans l’espace. Ici, quelques chaises signées par feu l’artiste bruxellois Daniel Deltour et une table «provisoire» où notre hôte a posé son ordinateur portable.

Là, une large banquette Zanotta faisant office de salon pour les invités – l’un des seuls éléments de mobilier, à part son lit, qui a suivi l’architecte dans son dernier déménagement. Quelques jolies lampes chinées viennent compléter le tableau: le créateur d’intérieurs aime multiplier les sources de lumière et la tamiser le soir. Il ne travaille qu’avec des éclairages indirects, pas question d’encastrer des spots éblouissants dans le plafond comme cela se faisait il y a quelques années encore.

Pas si minimaliste que ça !

«Cet aménagement paraît minimaliste mais ça change par rapport à mes logements précédents qui étaient encore plus vides. Dans mon premier appartement, il n’y avait rien! Une grande pièce à vivre, une cuisine. Et c’est tout.»

Et de poursuivre : «J’avoue que j’aime que tout soit rangé, sinon, quand il y a du désordre ou des choses inintéressantes, mon œil est dérangé. Cela dit, aujourd’hui, j’ai tendance à acheter plus de choses qu’avant. Il m’arrive de penser: «Tiens, je commencerais bien une collection de ci ou de ça…» Une chose impensable il y a dix ans encore!», plaisante-t-il en nous montrant quelques vases qu’il affectionne particulièrement, un modèle de la verrerie Venini en tête – «Carlo Scarpa y a été directeur artistique. J’adore le travail de cet architecte et designer!»

Dans le salon, la banquette est de Zanotta. Des points de lumière indirecte, posés au sol, viennent donner du caractère à la pièce. © Jan Verlinde

Vivre en plein centre de Bruxelles

Plutôt habitué aux lofts et habitant dans l’une des communes périphériques de la capitale, à Woluwe, Alain Friant voulait revenir dans le centre-ville où il passe le plus clair de son temps libre. Mais trouver un habitat pas trop cher et de qualité en plein cœur de Bruxelles n’est pas chose aisée.

«Il y a des quartiers encore en pleine mutation qui restent un peu plus abordables, nuance notre hôte. Mais le souci, c’est que la plupart de ces biens présentent trois pièces en enfilade, dans la profondeur du bâtiment, ce qui rend les lieux fort sombres. Personnellement, j’ai besoin de lumière, j’y suis très sensible.»

Le hall d’entrée a complètement été refait. Copyright : Jan Verlinde

C’est un peu par hasard qu’en se baladant boulevard Anspach, à deux pas de la rue Neuve, l’architecte est tombé sur cette opportunité. Il rêvait d’un appartement de type parisien et ces anciens bureaux, occupés un temps par une agence de mannequins, répondaient parfaitement à ses attentes: les espaces bénéficiaient tous de larges fenêtres côté rue et la chambre, à l’arrière, également. Il n’y avait pour ainsi dire pas de coin noir, hormis le hall d’entrée.

«La ville a envie de redynamiser l’axe de la place De Brouckère au quartier Nord. C’était le moment d’acheter par ici. La vie y est agréable et facile d’un point de vue mobilité. On peut faire énormément de choses à pied. Vers la place Sainte-Catherine, il y a de bonnes boulangeries, une boucherie, un primeur… Bref, des magasins de niche de belle qualité», complète l’heureux propriétaire.

Un détail qui compte: le logement bénéficie aussi d’une petite terrasse, juste assez grande pour y prendre l’apéro et bien orientée au sud-sud-ouest. Ce balcon apporte également un peu de verdure bienvenue en ville… La situation est idéale.

Restauration et meubles sur mesure

Certes il a fallu repenser le plan de ces 150 mètres carrés pour y placer dressing, cuisine et salle de bains. Mais l’ensemble avait plutôt bien vieilli. «Tout le décorum était là et n’avait presque pas bougé», résume Alain Friant. L’idée fut dès lors de conserver un maximum l’ancien, dans les pièces principales, et de mettre ces éléments en valeur, à travers une restauration minutieuse. Et cela tout en apportant des touches plus contemporaines.

«Le hall d’entrée, par exemple, n’était pas très intéressant car à l’époque où l’immeuble a été construit, vers 1880, les gens avaient des domestiques et les pièces à l’arrière leur étaient réservées. On a tout refait à cet endroit», illustre notre interlocuteur.

La cuisine en Inox a été dessinée par Alain Friant. Les étagères sont volontairement ouvertes pour y exposer des «objets-sculptures». © Jan Verlinde

La cuisine en Inox a également été complètement dessinée par l’architecte d’intérieur, dans un esprit plus moderne. Ce dernier aime faire à manger et recevoir et cette pièce est donc cruciale pour lui. Quelques étagères accueillent la vaisselle, comme si elle était exposée consciencieusement dans une boutique − «J’aime l’idée d’avoir des objets-sculptures», dit-il.

Une arrière-cuisine, elle, a été installée dans l’ancien couloir des domestiques. Elle possède de hautes armoires fermées pour y dissimuler un maximum de choses, les électroménagers notamment. Ainsi, partout, rien ne dépasse de la composition ou presque.

Mélange de styles

Même dans la chambre, la niche du dressing se cache derrière une porte dans la continuité du mur et les volets pliants ont été conçus pour que la cloison paraisse complètement blanche, une fois les fenêtres occultées… Mais l’appartement n’en est pas froid pour autant. Car çà et là de petites touches personnelles viennent bousculer ce tableau presque trop parfait.

Le tapis ancien et le meuble en bois chiné représentant une ville imaginaire répondent à l’espace immaculé. Les volets, pensés par Alain Friant, participent aussi à l’épure. © Jan Verlinde

«Je choisis chaque chose au coup de cœur», insiste celui qui affectionne particulièrement les années 70-80 mais «reste ouvert». Et de poursuivre: «C’est le bon mélange de styles qui personnalise l’espace. J’essaye toujours, dans mon métier, de ne pas faire un total look.»

Dans la salle de bains, la vasque est un simple saladier marocain transformé. L’habitant aime ainsi choisir chaque objet et mélanger les styles. © Jan Verlinde

Des exemples? Le poêle prussien qui a été gardé dans la salle à manger et qui dénote par son charme désuet ; le saladier marocain qui fait office de vasque de salle de bains ou encore le petit meuble de la chambre, orné d’une fresque représentant en noir et blanc une ville imaginaire… Sans oublier une œuvre XXL de Béatrice Hug, achetée dans une galerie parisienne et qui vient éclabousser le salon de ses reflets violets. Autant de petits détails qui transcendent l’épure.

Bio express : Alain Friant Il a étudié l’architecture d’intérieur au CAD, à Bruxelles. Après ses stages, il a décidé de se lancer comme indépendant et a retrouvé l’une de ses anciennes professeures, Valérie Delacroix. Ils ont travaillé sur un gros projet au Luxembourg ensemble et petit à petit l’idée de monter un bureau est née. Leur association dure depuis trente ans. Plus récemment, D.F & Associés s’est adjoint un troisième partenaire, Xavier Laloux. L’atelier d’architecture d’intérieur travaille sur tout type de projets: logements, bureaux mais aussi des lounges d’affaires pour Aviapartner. Alain Friant dans sa cuisine. Copyright : Jan Verlinde

