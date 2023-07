Inspiration maison: 6 idées pour une mezzanine réussie

Les niveaux ouverts sur celui du dessous rendent l’espace plus fluide et convial. Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et vous livre ici une sélection de mezzanines bien pensées. Et les détails qui comptent.

1. Une balade spatiale

La façade de cette maison fait moins de 3 mètres de large. Dès lors, le Studio Haan a dû imaginer un logement tout en hauteur, pour créer habilement 21 mètres carrés habitables et y faire circuler la lumière. Cela se fait par une série de mini-niveaux et mezzanines reliés entre eux par divers escaliers. Un peu comme une promenade spaciale.

Ici, l’accès à la bibiothèque haut perchée se fait carrément par une échelle de meunier, très verticale et tout en transparence. Pas de garde-corps par contre, l’habitation étant surtout prévue pour un couple.

A noter que l’utilisation du jaune au plafond met en évidence le jeu de volumes.

Dans cette maison très verticale, la mezzanien permet de gagner un peu d’espace supplémentaire. Photo : Luc Roymans

2. Un escalier ingénieux

Dans cette maison très lumineuse typique de notre capitale, avec ses quatre mètres de hauteur de plafond, une mezzanine a été aménagée pour accueillir un bureau. Celle-ci permet de réduire aussi le volume pour creér des zones plus intimes.

Une ballustrade en verre assure la continuité visuelle et un escalier particulièrement bien pensé, qui intègre des rangements, terminent cette composition qui respire la zénitude.

L’escalier sur mesure intègre des éléments de rangement réalisé par un ferronnier artisan (Fero Inox). © Christoph Theurer

3. Des fonctions évolutives

Pour Nicolas Coeckelberghs, cofondateur de BC Materials, et l’architecte Hanne Eckelmans, la durabilité est importante. Cela se traduit, pour eux, dans leur habitation, par l’utilisation de matériaux écologiques et de techniques constructives respectueuses de l’environnement, mais pas seulement. Pour le duo, la flexibilité des lieux est également une donnée essentielle afin d’éviter de bâtir de manière excessive.

C’est pourquoi, ils ont imaginé, pour leur espace de vie, un volume sur deux niveaux en mezzanine. L’étage supérieur est dédié à la cuisine, jouxtée d’une salle à manger et d’une terrasse. Il surplombe le salon, une pièce d’eau et une deuxième terrasse. Cette distribution des fonctions pourraient très bien évoluer à l’avenir au fil des envies des habitants. Dans la maison de Nicolas et Hanne, les poutres en bois de la mezzanine ont été laissées apparentes. © Tim van de Velde

On apprécie le garde-corps blanc discret et dans les teintes claires du reste de la maison car celui-ci permet aux deux étages de communiquer facilement, sans pour autant nuire à l’intimité de chaque zone. On aime aussi les poutres apparentes qui renforcent le caractère chaleureux de l’ensemble et laisse la porte ouverte à des transformations ultérieures.

La cuisine et la salle à manger en mezzanine créent une animation dans l’espace et des zones d’intimité agréables. Photo : Tim Van de Velde

4. Une élément vertical comme lien

C’est en partie dans son atelier en mezzanine de son duplex que la créatrice d’accessoires mais aussi de déco Natalia Brilli, travaille. L’endroit tranche avec le reste de l’habitation par les couleurs sombres du garde-corps et de la dalle de sol. Le plafond n’est pas très haut si bien que ce niveau fait davanatge cocon.

La chaîne sculpturale gainée de cuir qui relie les deux niveaux apportent un réel plus à la composition en structurant l’espace et en jouant les traits d’union. L’objet illustre très bien le travail de la conceptrice, elle qui apprécie tant gainer les accessoires.

L’univers de Natalia Brilli est plein de fétichisme et d’art primitif. Sur la mezzanine, se trouve son atelier. © Jan Verlinde

5. Un garde-corps plein

Située à Turnhout, cette maison a appartenu à l’architecte Jozef Schellekens (1909-1963). Elle est aujourd’hui restaurée mais on reconnaît toutesles caractéristiques du concepteur moderniste: couleurs, lignes claires, petites pièces en relation plutôt qu’un grand volume vide…

Ici, le placement d’une mezzanine au-dessus de l’entrée a permis de réduire le volume de cette partie accueil, avant d’entrer dans le grand hall double hauteur. La continuité visuelle est cependant conservée grâce au vitrage, que l’on voit à l’arrière plan, et qui courent de façon identique sur les deux niveaux.

L’escalier, lui, bénéficie d’une rampe de couleur verte qui se poursuit jusqu’au sommet et se replie en garde-corps. Ce qui crée une autre continuité formelle.

Par ailleurs, le fait d’avoir une balustrade pleine et non quelque chose de plus ajouré, avec des barreaux, a un avantage certain : cette courte cloison permet de dissimuler des meubles non-visibles par derrière.

Jozef Schellekens utilisait la mezzanine comme atelier d’artiste. Photo : Jan Verlinde

6. Un vitrage pour plus d’intimité

Dans cette habitation du Brabant wallon, pensée par Open Architectes, la chambre du couple a été aménagée en mezzanine du séjour et séparée par une vitre pour assurer un confort sonore.

De cette manière, tout en étant en retrait et en offrant un plafond double hauteur au salon, la pièce de nuit bénéficie de la vue vers le jardin et de la clarté du jour. La baie intérieure peut évidemment être occultée la nuit pour plus d’intimité. La cuisine, elle retrouve une échelle plus cosy grâce à ce geste archietctural.

« Notre objectif principal était d’avoir une sensation d’espace et de lumière », insitent les propriétaires. Afin de relier visuellement, les deux niveaux, une bibliothèque sur mesure, en chêne, court de la cuisine jusqu’à cette mezzanine.